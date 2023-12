La COMUD appelle à une candidature de Ghazouani en 2024

La Convergence Mauritanienne pour l’Unité et le Développement (COMUD), un mouvement de la Société Civile, présidé par Cheikh Tidiane Diouwara, un homme de médias, a lancé un appel pressant à la candidature à un second mandat, du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, au cours d’un rassemblement organisé samedi soir (16 décembre), dans un réceptif hôtelier de Nouakchott.

Cette organisation, créée en 2019, milite en faveur du renforcement de l’unité nationale pour faire face aux défis politiques et du développement et protéger les acquis.

La COMUD justifie sa démarche par « la conformité de cette candidature avec la constitution, le climat politique apaisé qui règne dans le pays depuis le 01 août 2019 », grâce à une concertation régulière entre le pouvoir et l’ensemble de la classe politique, mais aussi « les nombreux acquis économiques et sociaux : une amélioration constante de l’accès des populations aux services sociaux de base, au logement et de multiples autres œuvres concrètes des couches vulnérables.

Des actions qui doivent être poursuivies dans la perspective d’un second mandat de Mohamed Cheikh El Ghazouani».

Plusieurs allocutions plaidant en faveur de la candidature du chef de l’Etat en 2024, ont été prononcés par les membres du mouvement au cours de ce meeting.