Le ministre de l'Économie se félicite du consensus collectif sur la relance de la coopération régionale au Sahel

Son Excellence le ministre de l'Économie et du Développement durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a participé le 14 décembre 2023 à Bruxelles au 10e Groupe de contact de la Coalition pour le Sahel au niveau des Hauts fonctionnaires, à l’invitation du Haut représentant, M. Hamadi Meimou.

La réunion a été tenue en présence du Président de la Commission de la CEDEAO, M. Oumar Touray, du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, du Représentant permanent de l’Union africaine auprès de l’Union européenne et des ACP Awad Sakine Ahmat, de l’Assistante secrétaire générale des Nations Unies pour l’Afrique, Mme Martha Pobee et de la Représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, Mme Emanuela del Re.

Une quarantaine d’Etats ainsi que d’organisations régionales et internationales, du Sahel, d’Afrique et d’au-delà, ont réfléchi collectivement à la manière de travailler ensemble dans un environnement en mutation au Sahel. Le rôle central du dialogue politique régional, en particulier des médiations engagées à l’échelle de la CEDEAO, a été soulignée ainsi que l’urgence à réagir à la hauteur des défis posés par le contexte de défis politiques, sécuritaires et humanitaires exacerbés.

Un consensus s’est dégagé sur l’importance de renforcer la coordination entre institutions et initiatives régionales au Sahel, dans l’esprit d’un renforcement efficace de l’intégration africaine, et de voir maintenu et renforcé l’appui des partenaires internationaux en matière de développement, de stabilisation et de sécurité.