Nouakchott, en marge de la première édition de SEAFOOD

Organisée par Financial Afrik et STI Expo, la 1ère édition de SEAFOOD, Salon Professionnel International de la Pêche en Afrique s’est ouverte ce jeudi 14 décembre à Nouakchott. Présidé par Moktar Alhousseynou Lam, ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, devant un parterre d’acteurs de la chaîne de valeur des produits halieutiques, des spécialistes de l’approvisionnement, de la transformation, de la distribution, de la commercialisation et de l’import-export, ce forum se veut le rendez-vous mondial annuel des professionnels du secteur des produits de la mer.

Vitrine internationale axée sur plusieurs segments, notamment, flotte et engins, valorisation et process, institutionnels, animation et innovation, le forum est enrichi par un espace réservé exclusivement au développement durable. « L’organisation de cette première édition du Salon professionnel international de la pêche est une occasion de faire connaître les opportunités qu’offre les ports, le secteur des pêches pour les investisseurs, mais aussi promouvoir le secteur des pêches et de l’économie maritime », a souligné Moktar Alhousseynou Lam, ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, lors de son message de bienvenu.

Avec un potentiel halieutique situé autour de 1,8 million de tonnes par an, plus de 600 espèces dont 200 très demandées sur le marché international, le secteur halieutique mauritanien contribue en moyenne de 6 à 10% du PIB, 25 à 30% des recettes budgétaires, plus de 50 % des recettes d’exportation, et environ 30% des emplois du secteur entrepreneurial moderne. La pêche étant historiquement un pilier de l’activité économique, le ministre des Pêches et de l’Economie Maritime a fait savoir que, « a Mauritanie figure parmi les très rares pays de l’Afrique de l’Ouest qui s’est doté d’une stratégie pour la préservation des ressources halieutiques et de l’environnement marin côtier». Et d’ajouter, que le pays est également « l’un des principaux marchés de passage maritime, ce qui constitue un atout certain pour attirer les investisseurs dans le pays et promouvoir une Mauritanie nouvelle et émergente.

Financial Afrik