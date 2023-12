La compagnie pétrolière mauritanienne Star Oil Group poursuit son offensive sur le marché africain. Après le Niger en mai 2022 avec l'acquisition de l'intégralité des actifs composant le capital de TOTAL NIGER, Star Oil Group qui lubrifie ses vannes s'offre ce 30 novembre Total Marketing Tchad.

Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique. La compagnie pétrolière mauritanienne Star Oil Group vient de finaliser l’acquisition de Total Marketing Tchad. Confidentiel Afrique avait révélé en exclusivité les discussions avancées et fructueuses entre les deux entreprises dans sa publication online parue le 01er septembre dernier. C’est désormais goupillée. Ce 30 Novembre 2023, STAR OIL GROUP a finalisé avec Total Energies l’acquisition de l’ensemble des titres que Total Energies détient dans la société Total Marketing Tchad (N’Djamena). A l’issue de cette cession, la société sera renommée Star Oil Tchad. Ainsi, la junior mauritanienne devient actionnaire majoritaire de Total Marketing Tchad, société qui opère un important réseau de stations-service, des activités de commercialisation de produits pétroliers et de lubrifiants, ainsi que des activités de fourniture de carburant pour l’aviation. Tous les droits seront respectés d’autant plus que l’activité, les obligations et les responsabilités de la Société se poursuivront dans les mêmes termes et conditions, sans discontinuité, au plan légal et juridique, financier et commercial, social et environnemental.

Pour rappel, Star Oil Group, est une compagnie mauritanienne, acteur régional présent dans les secteurs de l’importation, de la distribution et de la gestion logistique de produits pétroliers en Afrique de l’Ouest (en Mauritanie, Mali, Guinée, Sénégal, Gambie, Côte d’Ivoire et Niger).

Par Hippolyte GOURMANTIER et Maguette Mbengue (Confidentiel Afrique)