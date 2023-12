﻿ Deux nouvelles chaines privées mauritaniennes sur le bouquet Canal +

Après la TVM en 2015, deux nouvelles chaines mauritaniennes sont désormais disponibles sur le bouquet Canal+ depuis le mois de novembre dernier. L’annonce a été faite par le responsable du développement du groupe en Mauritanie, Pape Maleye Ndir, au cours d’une conférence de presse tenue, le jeudi 30 novembre en fin d’après-midi, dans un réceptif hôtelier nouakchottois. Une occasion pour le groupe de brosser les réalisations de l’année qui se termine mais également d’annoncer les nombreuses surprises et cadeaux de celle qui s’ouvre avec la CAN 2023.

Devant les journalistes et en présence de M. Mohamed Ghaddour, directeur de l’établissement éponyme (EMG), distributeur agréé des produits Canal en Mauritanie, M. Ndir s’est réjoui de l’arrivée sur le bouquet canal de Chinguetti TV et Watanya, deux chaines privées mauritaniennes et d’une chaine thématique, Radiotélévision Fulbe (RTF). Elles rejoignent la TVM, en place depuis quelques années. Ce responsable a saisi l’occasion pour inviter les autres chaines mauritaniennes à suivre leurs consœurs et a indiqué que le groupe reste à leur disposition.

Au cours de sa rencontre avec la presse et de quelques acteurs culturels, le responsable de Canal a également annoncé la création d’une nouvelle chaine éphémère dédiée exclusivement à la CAN prévue à partir de janvier prochain en Côte d’Ivoire, en présence de l’équipe mauritanienne, les Mourabitoune que M. N’Dir a souhaité voir accéder à la finale et pourquoi ne pas la remporter. Cette chaine qui sera animée par les spécialistes du football africain et mondial, permettra aux mauritaniens de suivre leur équipe, au quotidien, à travers des coulisses et interviews (jour de CAN et Soirée de Can), sur et hors terrain. Ainsi, tous les mauritaniens seront derrière leur équipe.

Poursuivant son propos, M. N’Dir a révélé des promotions alléchantes. Ainsi, par exemple, le décodeur est à 300 MRU à partir de la formule ACCESS, la parabole gratuite et en se réabonnant ; les clients de cette formule disposeront de 30 jours de « TOUT CANAL ».

Il faut noter que Canal+ joue un rôle important pour non seulement les produits qu’il offre mais également par le nombre d’emplois et services qu’il fournit. Plusieurs jeunes sont devenus des revendeurs de proximité à Nouakchott et partout à l’intérieur du pays. Un acteur culturel et des médias et formateur d’une école professionnelle ont remercié Canal+ Mauritanie qui accompagne les jeunes dans la formation et leur apporte de l’aide pour l’épanouissement de leurs activités. Canal+ compte plus de 20000 abonnées ; un chiffre que M. N’Dir souhaite voir croître dans les toutes prochaines années. La soirée s’est achevée autour d’un cocktail et des échanges avec les techniciens du groupe.