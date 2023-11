28 novembre 2023 : Des réalisations tous azimuts

Face aux massacres dont est victime le peuple palestinien bombardé quotidiennement par les forces d’occupation, le Président de la République a décidé d’annuler toutes les festivités devant marquer le 63e anniversaire de notre indépendance, aussi bien à l’intérieur du pays que dans nos représentations à l’étranger. Un geste de compassion et de soutien à ce peuple martyr que les Palestiniens et mauritaniens ne manqueront pas de saluer.

Ce 28 novembre 2023 sera célébré dans la paix, la sobriété, la quiétude et la concorde. En effet, s’il faut donner un et un seul qualificatif à ce 63e anniversaire de notre indépendance nationale, ont devrait, en toute logique opter pour : des inaugurations tout azimut. Cet anniversaire est indélébilement marqué par les inaugurations et poses de premières pierres issues d’investissements de l’État. Elle reflète les réalisations physiques des quatre premières années de labeur du premier quinquennat de son excellence, le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazwani. Comme on le constate, la Mauritanie est devenue un archipel de chantiers finis et d’autres en phase de lancement.

Au total pas moins de 168 activités dont 112 inaugurations (66,6%) et 56 poses de première pierre (33,3%) sont au programme de cet anniversaire. Les 168 activités découlent des quatre axes des engagements du président de la République Taahoudaty qui sont (i) un État fort et moderne au service du citoyen, (ii) une économie résiliente et engagée vers le chemin de l’émergence, (iii) un capital humain valorisé au service du développement et (iv) une société́ fière de sa diversité́ réconciliée avec elle-même. Cette réconciliation nationale d’une société fière de sa diversité, espérée tant des mauritaniens concentre l’essentiel des efforts que déploie avec beaucoup d’énergie et détermination, le gouvernement de Mohamed Bilal Messoud pour atteindre les objectifs que lui assigne Son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Concrètement, ces 168 activités concernent entre autres : constructions et équipements d’hôpitaux, constructions d’écoles et d’établissements d’enseignements, constructions et bitumages de routes, constructions de logements sociaux, électrifications rurales, mise en marche de parcs éoliens, alimentation en énergie des zones de production agricole, stations de traitement et d’épuration des eaux usées, aménagement de périmètres hydroagricoles de plusieurs centaines d’hectares, barrages hydroagricoles, instauration d’application électronique pour moderniser l’ANRPTS, modernisation de la gestion des AWGHAF et soutien aux MAHADRAS. Ces réalisations sont réparties dans toutes les WILAYA du pays, car le président de la République fait de l’équité l’une de ses préoccupations majeures. Ainsi, il y aura environ 7 activités dans l’Adrar, 8 dans l’Assaba, 10 au Brakna, 6 dans le Gorgol, 4 au Guidimakha, 17 dans le Hodh Echargui, 11 dans le Hodh Egarbi, 6 dans l’Inchiri, 16 dans le Dakhlet-Nouadhibou, 42 à Nouakchott (Nord, Sud et Ouest), 5 au Tagant, 5 dans le Tiris-Zemmour et 20 au Trarza.

Voilà ce qui justifie amplement et humblement la tournée annoncée de Son Excellence, le Président de la République dans plusieurs localités du pays.

Que ceux qui y voient une tournée électorale se rassurent, le président et son gouvernement travaillent pour parachever les chantiers et lancer d’autres au profit d’une nation fière de sa diversité. Aux autres de jouer leur partition. Ils sont dans leur rôle, celui de créer la diversion.

Dr. Hampâté Ba

Acteur Politique Moughataa de Mbagne