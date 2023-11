Procès de l’ancien président: La défense cible maître Mohamed Mahmoud ould Mohamed Salah et passe à côté

Dans leurs dernières répliques lors du procès de l’ancien président Aziz, les avocats de la defense semblent en majorité avoir reçu comme consigne de cibler maître Mohamed Mahmoud ould Mohamed Salah, l’unique professeur agrégé en droit du pays.

Dans une curieuse inversion des rôles, on a l’impression que c’est lui qui a été trouvé en possession de milliards d’ouguiyas, de dizaines de sociétés écrans, de centaines de terrains …

Et pourtant, il ne possède que ses diplômes et ses publications qui font honneur à la Mauritanie. Ses détracteurs les plus virulents, n’ont eux, aucun écrit en droit digne de ce nom.

Le crime du professeur dans cette affaire est d’avoir écrit que l’enrichissement illicite et le blanchiment d’argent ne peuvent pas être couverts par l’immunité de l’article 93 de la constitution car ce ne sont pas des actes de fonction mais des actes privés, ce que confirme, par ailleurs, l’article 2b de la loi sur la corruption de 2016 et que disent tous les juristes sérieux dans le monde.

À défaut de pouvoir répondre à cet argument, la plupart des avocats de la defense se sont lancés dans des attaques personnelles, les plus virulents étant, comme souvent les plus carents.

Le problème juridique, lui demeure posé devant la Cour.

Maître El Yezid YEZID