Massacre : dix, cinquante ou cent pour un ?

« Dix innocents exécutés au hasard pour chaque colon tué » : tel n’a jamais cessé d’être le châtiment infligé aux peuples résistants à leurs envahisseurs : nazis en France, japonais en Chine, français en Algérie, américains au Vietnam, sionistes aujourd’hui en Palestine… C’est ainsi, citoyen de ce monde, qu’on écrase les rébellions. Et s’il le faut, âme sensible aux droits de l’Homme, ce sera même vingt, cinquante ou cent pour un, si les gouvernements des pays musulmans continuent à laisser la main libre au massacre perpétré à Gaza !

Ainsi en ont décidé les dirigeants de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) réunis le samedi 11 Novembre à Riyad. Oh certes, des « condamnations » de la Sionie, des « exigences » auprès des Nations-Unies, des blablateries en veux-tu en voilà, il n’en a pas manqué, entre verres de thé et plus discrètes coupes d’autre chose en aparté ! Car il fallait bien fêter ça : on avait réussi à éviter le pire, en s’abstenant d’énoncer, tous ensemble et d’un seul bloc, des mesures économiques et politiques punitives à l’encontre du démoniaque oppresseur… mais tout de même obligé partenaire économique et financier, à la tienne !

Soyons donc sages et laissons le boycott des produits sionistes au populo… s’il arrive à se défaire de ses addictions à Coca-cola, Sprite, Fanta et consorts, Danone, Nestlé, Nescafé, Intel et ses Pentium, L’Oréal et Lancôme, Levi Strauss Jeans et Timberland, Mc Donald’s et Burger King, Kleneex… voire, ce serait un comble, à Apple et ses si jolis petits i-pads ; j’en passe et probablement des pires encore… La liste des soutiens à la Sionie est en effet très longue ; mais certainement beaucoup, beaucoup moins que celle du milliard et demi de musulmans… s’ils se décident enfin d’agir, chacun dans sa casbah, dans le bon sens de leur histoire commune. Enfin au secours de nos frères et sœurs palestiniens !

Ahmed ould Cheikh