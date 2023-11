18 ème AG du Wapp à Nouakchott : détermination commune à surmonter les défis énergétiques

La 18ème session de l’AG du Système d’Échange d’Énergie Électrique Ouest Africain (WAPP) s’est achevée, vendredi 10 novembre, au palais des congrès de Nouakchott. Au terme de cinq jours d’intenses débats et réflexions, les participants ont adopté tour à tour le rapport de la 17 ème session de l’AG du WAPP, le rapport d’activités de l’année 2023 du secrétaire général du WAPP et le rapport de l’auditeur externe du WAPP.

Les participants ont, à l'issue de la 18ème session de l'AG de Nouakchott, adopté les recommandations faites lors des 57ème, 58 ème et 59 ème réunions du conseil exécutif du WAPP.

Le président du conseil exécutif du WAPP a ensuite lu une motion de remerciement. Une soirée de gala marquera officiellement la fin de la 18 ème session de l’AG. Cette réunion, qui a rassemblé les partenaires techniques du WAPP, souligne l’importance de la collaboration dans la quête d’un avenir énergétique prospère en Afrique de l’Ouest. Les échanges entre les intervenants mettent en lumière une détermination commune à surmonter les défis énergétiques et à œuvrer ensemble pour le développement durable de la région. Au cours de la session, les participants continueront à débattre des stratégies et des initiatives visant à renforcer la coopération régionale, à développer les infrastructures énergétiques et à assurer une alimentation électrique stable pour les populations de la CEDEAO.

Le directeur général de SOGEM, M.Mohamed Mahmoud Ould Sid’Elemine, a réaffirmé l’engagement de la Mauritanie dans la politique d’intégration énergétique régionale, tout en remerciant les partenaires pour l’appui constant dans la mise en œuvre du programme énergétique régional en général et le renforcement de l’interconnexion du réseau du WAPP en particulier. Pour sa part, le secrétaire général du WAPP Ki Siengui a salué l’engagement de la Mauritanie et sa détermination à œuvrer pour la transformation énergétique des pays membres de l’OMVS et pour le soutien apporté à la SOGEM, et aux membres du conseil exécutif du WAPP.

Il a indiqué que, grâce au soutien de ses partenaires, le WAPP a atteint aujourd’hui une phase de développement appréciable, ajoutant que la synchronisation des réseaux électriques a connu une avancée notable depuis 2023; année qui a vu la synchronisation des systèmes électriques de 13 pays de l’Afrique de l’Ouest dont la Mauritanie et qui fonctionnent désormais comme un seul réseau électrique.

De son côté, le président du Conseil exécutif du WAPP, M. Sul Abdoul Aziz, a affirmé que l’organisation a pu réaliser des progrès remarquables dans l’exécution de ses plans et objectifs, notamment en ce qui concerne le développement de projets prioritaires, soulignant la nécessité d’une action collective et d’un soutien technique et financier continu de la part des partenaires pour pouvoir lancer une nouvelle phase du marché régional de l’électricité, à même de répondre aux besoins des citoyens de la région et au-delà.

Le représentant du commissaire en charge des infrastructures et de l’énergie de la CEDEAO, a, lui aussi, remercié les partenaires pour le soutien apporté au WAPP dans sa marche vers l’établissement du marché régional d’électricité. Il a précisé que dans le contexte actuel caractérisé par des défis économiques sécuritaire et l’instabilité politique, il est indispensable de construire une résilience pour continuer à mettre en œuvre les projets et démarrer la seconde phase du marché régional d’électricité, tout en réaffirmant la détermination de la CEDEAO à soutenir toutes les initiatives prises dans ce cadre.