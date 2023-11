Nouakchott abrite la 18 ème AG du WAPP

La 18 ème session de l’Assemblée générale du Système d’Echanges d’énergie Electrique Ouest Africain (WAPP) se tient, du 6 au 10 novembre, à Nouakchott, sous le thème ‘’façonner l’avenir du marché régional de l’électricité’’.

Les participants vont explorer et débattre sur des aspects importants destinés à orienter la trajectoire du marché régional de l’électricité de la CEDEAO +la Mauritanie. D’éminents panélistes, experts dans leurs domaines respectifs animeront des discussions en rapport avec le thème de l’AG.

Les tables rondes aborderont des sous-thèmes : politique et cadres régulatoires pour la pérennité de l’intégration énergétique ; système unifié stable : un catalyseur pour améliorer les échanges régionaux d’électricité ; les marchés d’électricité de gros ; engagement du public et collaboration avec les Parties prenantes ; Intégration des énergies renouvelables ; l’équilibre financier du secteur de l’électricité de la CEDEAO ; bâtir des partenariats pour l’intégration et les échanges d’énergie.

A l'ouverture de la 18 ème session, M.Mohamed Mahmoud Sid’Elemine, directeur général de la SOGEM, a affirmé que ‘’les Enjeux de l’autosuffisance énergétique pour nos Etats et le défi d’une fourniture qui couvre à suffisance les besoins en énergie électrique de nos agents économiques sont des motivations pertinentes pour une collaboration solidaire de nos sociétés d’électricité et nos divers partenaires’’.

La Société de gestion de l’énergie de Manatali (SOGEM), déjà positionnée comme un acteur majeur incontournable du réseau interconnecté de l’OMVS(rio), a l’ambition de se projeter sur le réseau sous-régional. ’’Notre offre d’énergie hydro -électrique, très concurrentielle, à partir des centrales hydroélectriques d’une capacité totale installée de 400 mw et d’un réseau électrique de 3000 km de lignes haute tension est un credo pertinent qui s’appuie sur une énergie propre et durable’’, dira-t-il.

Dans son ambition d’être un acteur incontournable dans le Marché sous-régional Ouest Africain du WAPP, la SOGEM, affirme son directeur général, ''est en passe de mettre en œuvre de grands projets prioritaires du WAPP pour le renforcement de la capacité de transit du RIMA pour permettre l’évacuation de l’énergie de la centrale hydroélectrique de Gouina, de celle des SDE et des centrales à gaz en Mauritanie et au Sénégal''.

« La maîtrise de l’énergie électrique dans notre région ouest-africaine devra passer inévitablement, indique M. Mohamed Mahmoud Sid’Elemine, par l’organisation d’un marché d’échanges d’actifs énergétiques’’.

La SOGEM ambitionne de devenir le pivot de ce Marché Ouest-Africain, ajouté le DG de la SOGEM. M. Mohamed Mahmoud Sid’Elemine que la Société de gestion de l’énergie du barrage de Manantali, considérée comme l’un des membres fondateurs de l’Assemblée générale de l’Organisation ouest-africaine d’échange de l’électricité, a contribué de manière significative au développement des procédures de l’EEEOA à travers sa représentation dans les diverses commission en charge de l’élaboration de la réglementation.

Le directeur général de a SOGEM a passé en revue les objectifs et les programmes de l’entreprise, notamment la construction d’une deuxième centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 212,5 mégawatts, qui sera exploitée en 2030, soulignant que le contrôle de l’énergie électrique dans la région ouest-africaine nécessite l’organisation d’un marché pour échanger ses sources. Il a exprimé son appréciation et ses remerciements à l’Assemblée générale de l’EEEOA pour avoir désigné la société de gestion de l’énergie du barrage de Manantali comme hôte de la 18ème session de l’Assemblée.

Le système d’échange d’énergie électrique ouest africain (WAPP) qui a pour ambition de répondre à ce besoin exprimé à travers l’interconnexion des réseaux nationaux, se positionne comme un acteur de développement incontournable pour une utilisation efficiente des ressources énergétiques, avec la vocation de combler les déficits des uns et de faire bon usage de l’excédent des autres, à travers la mise en place d’un marché sous-régional de l’énergie électrique. Quant à M. Siengui A.KI, secrétaire générale de WAPP, il a déclaré: ‘ nous devons façonner notre modèle pour relever les défis dans chaque pays et au-delà dans l’espace continentale. Le challenge me semble commun’’, a-t-il déclaré. Avant d’entamer la phase concurrentielle, il est crucial que le financement du Marché soit mis en avant et soit la préoccupation’’.

« Ensemble, nous possédons le pouvoir de générer des changements et d’apporter des transformations positives’’, a assuré M.Siengui A.Ki.