Deux enseignants chercheurs mauritaniens rejoignent le Conseil scientifique du CIMPA

Les docteurs Sidi Mahmoud Kaber et Mohamed ould Ahmedou, enseignants chercheurs résidant à l’étranger ont été cooptés par le Centre International des Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA) pour intégrer son Conseil scientifique. Ils rejoignent un cercle fermé de sommités scientifiques internationales. Suite à cette annonce, le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères chargé des Mauritaniens à l’extérieur a exprimé « sa satisfaction et sa joie ».

La mission du CIMPA est de promouvoir la recherche en mathématiques dans les pays en développement. Ce centre de l'UNESCO de catégorie 2 est basé à Nice et financé par l'Espagne, la France, la Norvège et la Suisse. L'activité historique du CIMPA est l'organisation d'écoles CIMPA dans les pays en développement, elle se concentre sur les zones où s’exprime une volonté forte de développer les mathématiques et où un projet de recherche est viable. Chaque école CIMPA a pour but de proposer une introduction à un sujet de recherche actif en mathématiques, que ce soit en mathématiques pures et appliquées ou dans un domaine connexe comme l'informatique ou la physique théorique. Les écoles CIMPA s'adressent en premier lieu aux étudiants et enseignants-chercheurs des pays en développement et bénéficient d'un soutien financier du CIMPA visant spécifiquement à couvrir les frais de participation de ces chercheurs. Des appels à projets sont lancés chaque année pour aboutir à l'organisation d'une vingtaine d'écoles par an. À ce jour, le CIMPA en a promu 428 en 73 pays, dont quatre en Mauritanie (en 1998, 2005 et 2016).