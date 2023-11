Impérative réforme lexicale

Toujours profondément traumatisée par la Shoah, madame Yaël Braun-Pivet, actuelle présidente de l’Assemblée nationale française, s’est déclarée « très choquée »par le commentaire du leader de « La France Insoumise », Jean-Luc Mélenchon, à propos de sa visite à Tel-Aviv (1). On compatit évidemment au spectre de la dame, malgré le pénible pharisaïsme de son ostentatoire componction (2). Si attentifs à l’éternel engagement de la France envers les communautés opprimées, les députés de l’Hexagone auront donc certainement cœur d’ajouter l’article suivant à la loi Gayssot réprimant notamment l’antijudaïsme : « Il est interdit de parler de camping à un non-goy (3) ». L’Académie française ne pourrait-elle pas également rayer de notre officiel lexique francophone le verbe « camper » et les termes en découlant ? Bons princes, les [Sionistes] n’en continueront pas moins à accueillir les goys dans leurs « caravanings » à Tel-Aviv (4) et ailleurs –notamment dans la « bande de Gaza » (5) – tout en réservant bien sûr une place de choix à madame Yaël Braun-Pivet en de moins angoissants logements : ne sont-ils pas d’ardents défenseurs de la démocratie ? Et le non moins pharisaïque site Atlantico à s’indigner de « l’indifférence générale » en laquelle se déroulent ces autres conflits dans le Monde « qui font plus de morts que la guerre entre [la Sionie] et Gaza » (6)… Une apathie bien évidemment synonyme, a contrario, du plus infâme antijudaïsme à l’encontre des pauvres [Sionistes] si cruellement violentés par le Hamas, on vous entend bien, sombres messieurs Del Valle et consorts !

Feylili

Notes

(3) : Goy, adjectif et nom, pluriel goyim (ou goys) – Terme par lequel, depuis l'époque biblique, les Juifs désignent les non-Juifs. « Les Goyim sont nés uniquement pour nous servir – sans ça, ils n'ont pas de place dans le monde – uniquement pour servir le peuple d'Israël. Pourquoi faut-il des goyim ? Ils travailleront, ils laboureront, ils récolteront. Nous nous assiérons comme des rois et mangerons. C'est pourquoi les goyim ont été créés », Ovadia Yosef (1920-2013), grand rabbin séfarade de [Sionie] et leader spirituel du Shass, un des plus puissants partis politiques [sionistes], 2010.

(5) : Bien évidemment peuplée, comme son nom l’indique, de « bandits » ; hélas affreusement « terroristes », parfois, contraignant les naturellement purs non-goys voisins à de rudes épurations sanitaires…

