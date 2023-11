Électricité: Retour des ténèbres après une accalmie

Les populations de Nouakchott ont renoué avec les ténèbres après plusieurs jours d’accalmie.

Plusieurs quartiers ont d’un coup subi une coupure d’électricité ce mardi 31 octobre, notamment la quasi totalité des Communes d’El Mina et Riad, situées dans la banlieue Sud de Nouakchott.

Ce phénomène n’a pas été expliqué comme d’habitude.

Cependant, on peut noter qu il a duré moins longtemps comparativement à la période la plus sombre enregistrée il y a quelques semaines.

Ainsi, les populations espèrent que l’incident du mardi soir ne sera pas le point de départ d’une nouvelle tourmente, à travers de nouveaux délestages aux conséquences économiques et sociales désastreuses pour les ménages et les entreprises.