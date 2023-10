Mattel annonce la réalisation d’un large programme d’investissement pour développer le très haut débit en Mauritanie et offrir la meilleure qualité de service sur le marché

Dans le cadre de sa stratégie de développement, et afin de soutenir la dynamique de croissance qu’elle a enregistré durant ces dernières années, Mattel a lancé, en 2023, un large programme d’investissement, visant à développer ses infrastructures de l’internet à Très Haut débit et à améliorer davantage la qualité de service offerte à ses clients.

Cet investissement, le plus important réalisé par Mattel, vise à renforcer sa position de leader sur le marché moyennant le déploiement d’équipements « 5G ready » à la pointe de la technologie.

Ce plan de développement globale couvre toutes les infrastructures de télécommunications de Mattel (Core Network, Radio, Transmission, Plateforme IT, Energie, …). En effet, à travers cet investissement, Mattel a procédé à l’extension de la capacité et de la couverture de son réseau 4G en vue de sa généralisation sur tout le territoire national. Mattel a par ailleurs augmenté la capacité de son réseau en Fibre Optique de plus de 50% pour répondre aux besoins de ses clients particuliers et entreprises en connectivité haut débit. Mattel a également investi dans le développement de ses plateformes techniques afin d’offrir à ses clients de nouveaux services à valeur ajoutée innovants.

Une importance particulière a été également accordée au renforcement de la fiabilité et de la disponibilité des infrastructures moyennant la mise en œuvre de solutions énergétiques qui ont permis d’améliorer l’autonomie de fonctionnement des équipements en cas de perturbations de réseau électrique public tout en respectant les normes environnementales et de développement durable.

Le déploiement de ce programme d’investissement, qui a atteint un stade très avancé, a permis à Mattel d’atteindre ses objectifs de performance du réseau et de qualité de service rendu à ses clients. Le déploiement sera entièrement finalisé au courant du mois de novembre 2023.

Ce programme d’investissement très ambitieux témoigne, encore une fois, de l’engagement de Mattel à participer activement à la concrétisation de la stratégie de développement du secteur des TIC menée par l’Etat mauritanien et à améliorer la qualité des services offerts à ses clients en mettant à leur disposition des services numériques innovants.