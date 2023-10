Nouakchott, abrite mercredi et jeudi, un colloque régional sur la transition numérique. Cette manifestation est organisée par la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), en collaboration avec la Chambre de Commerce Islamique (CCI). Elle enregistre la participation de plusieurs pays africains : Afrique du Sud, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Niger…

Ce colloque a pour objectif « le renforcement des capacités des participants dans le domaine de l’Intelligence Artificielle (AI) et de la transformation numérique ».

Dans une allocution prononcée au cours de la cérémonie d’ouverture, le Secrétaire Général du Ministère de la Transformation Numérique, de l’innovation et de la Modernisation de l’administration, Aly Sily Soumaré, a insisté sur les enjeux liés à la maitrise de la transition numérique et son rôle « dans l’objectif de stimulation de la croissance et la compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises de Mauritanie (PME) ». M. Soumaré a rappelé au passage l’orientation de la politique du gouvernement visant « à soutenir les entreprises évoluant dans le digital et l’innovation ».

Pour sa part, le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), Wane Abdel Aziz, a insisté sur les relations de partenariat entre la CCIAM et la Chambre de Commerce Islamique (CCI), à travers « la conception et le montage en cours de 2 projets : Banque de la Famille et Waqf Vert, qui ont une grande portée économique et sociale en faveur des couches vulnérables ».