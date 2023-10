Brèves d’ailleurs Vies humaines ou hydrocarbures ?

« Le monde est dangereux. Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais de ceux qui regardent et laissent faire. » (Albert Einstein). Alors que le monde entier se mobilise pour l'Ukraine, les Arméniens du Haut-Karabagh voisin sont-ils condamnés à disparaître sans rien pouvoir faire ? Millénaire, ce peuple chrétien constitue 78% de la population (pour 21,5% d’azéris chiites) de ce petit pays toujours officiellement rattaché à l’Azerbaïdjan voisin (1), malgré sa déclaration d’indépendance en 1991. Quand déciderons-nous de mettre fin à ce génocide qui se déroule sous nos yeux ? Que fait l'ONU, cette organisation tant encensée par Charles de Gaulle ? Défendre la vie n’est-il pas le premier de ses rôles ?

Les États-Unis ont récemment accompli des manœuvres militaires avec l'Arménie… mais ne font évidemment rien pour aider son peuple à se défendre. Aucune déclaration officielle : l'Arménie n'existe tout simplement pas sur la carte des intérêts américains. Le 19 Septembre dernier, l’Azerbaïdjan a donc relancé sans vergogne la guerre et je n'entends ni l'ONU ni la Communauté internationale réagir à cette nouvelle agression. Le « saint pétrole » – azerbaïdjanais en l’occurrence – vaut leur lâcheté. Ainsi la situation sur notre petite planète bleue continuera-t-elle à tourner a contrario du calme.

Le nettoyage ethnique est une vieille habitude turque... et que sont les Azéris, sinon des turcs ? Après le génocide de 1915, il semble hélas que la quelque centaine de milliers de personnes qui demeure encore sur « leurs » terres soit également destinée à disparaître. Chassez le naturel, il revient au galop !

Oxana Veretshuk



(1) : L’Arménie, à l’Ouest, et l’Azerbaïdjan, à l’Est, sont deux régions du Caucase, une région montagneuse frontière entre l’Europe et l’Asie, d’une part ; le Moyen-Orient et la Russie d’autre part.