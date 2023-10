Chronique : Entre Nous

Les instructions du président de la République… La politique du Premier ministre… Que de fois nos oreilles auront-elles été tympanisées par ces deux formules proférées à n’importe quelle occasion par n’importe quel n’importe qui ! Quand les ministres ou les conseillers parlent, c’est pour en venir « aux instructions du président de la République et à la politique du Premier ministre ». Quand un chef de division régionale intervient, c’est pour finir par « les instructions du président de la République et la politique du Premier ministre ». Des instructions et une politique qui ne semblent pourtant pas encore avoir fait mouche. Le président de la République a toujours instruit ; le Premier ministre toujours tenu sa politique ; et tous les autres toujours suivi les instructions du premier et la politique du second. C’est comme ça toujours et en toute chose : instructions du président de la République et politique du Premier ministre. Les affaires étrangères sont régies par les instructions du président de la République et la politique du Premier ministre. Tout comme les actions dans les domaines de la sécurité, de la décentralisation, du pacte de compromis ou de compromission avec des acteurs politiques de la majorité ou de l’opposition. Itou encore pour l’agriculture, l’élevage, l’industrie, l’équipement, l’eau ou l’électricité : encore et toujours les instructions du président de la République et la politique du Premier ministre. Et donc voyez-vous, tout ce qui est délestage intempestif, pénurie d’eau, détérioration des routes, campagnes de vaccination ou agricoles inutiles, tout ça, ce sont bien évidemment les instructions du président de la République et la politique du Premier ministre. Les dysfonctionnements et les mauvaises administrations constatées par le président de la République lors de ses visites inopinées ; les désagréments réguliers causés par les services publics, les problèmes structurels de l’école, le départ de milliers de citoyens à l’étranger, le poisson qui manque, la viande qui coûte cher, le riz et autres huile, sucre, blé, farine, savon, chaussures et carburant dont les prix continuent d’augmenter infernalement… le ministre de la Santé, du Commerce, de l’Éducation ou les grands responsables de leur ministère respectif ne cesseront de vous le clamer : c’est bien sûr à cause des instructions du président de la République et de la politique du Premier ministre. Ils peuvent vous ajouter que « ça vient d’en haut », que cela vous est tombé sur la tête, conformément aux instructions du président de la République et à la politique du Premier ministre. Toute faute, Les marabouts enseignaient naguère qu’il fallait« la mettre sur le cou d’un érudit pour en sortir indemne ». Cette histoire d’instructions du président de la République et de la politique du premier ministre semble en être une parfaite transposition. Alors, mettons tout sur le cou du président de la République et de la politique du Premier ministre pour nous sortir tous totalement indemnes de cette histoire ! Salut.

Sneiba El Kory