Téléphonie: Plusieurs villages à l’Ouest de Boghe privés de réseau

Malgré des doléances récurrentes depuis les années 2009/2010, une dizaine de villages abritant une population globale de 6000 à 7000 âmes, sont privés d'accès au réseau téléphonique mobile et internet.

Un problème qui concerne des villages parmi lesquels on peut citer NDiorol, NGoral Guidale, Diacre.... situés à 18 kilomètres à l’Ouest de la ville de Boghe.

Une privation du réseau téléphonique et internet avec des conséquences économiques et sociales désastreuses pour des communautés dont les forces vives travaillent à Nouakchott, Nouadhibou et dans d’autres localités de la Mauritanie.

Ainsi, ces villageois se retrouvent dans l’obligation de faire recours au réseau du Sénégal voisin, à des coûts plus chers à cause de la différence de monnaie.

Ce problème d’accès au réseau de téléphonie mobile et internet se pose encore de manière plus cruciale pour les élèves, qui ont besoin de cet outil dans un monde en cours de digitalisation, qui exige un exercice vital d’adaptation au paradigme imposé par les TIC.