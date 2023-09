Mauritanie : protocole d’accord entre la Banque Al Amana SA et le Port de Tanit

Une convention majeure a été signée le 27 septembre entre la Banque Al Amana SA et le Port de Tanit représentés respectivement par Mohamed Bouna Moctar, et Ahmed Khattry, directeur généraux des deux entités.

Objectif, proposer aux usagers du port de Tanit (employés, pêcheurs, marins et investisseurs les services d’une banque de proximité. Selon les dispositions de l’accord, la Banque Al Amana s’engage à ouvrir une agence au port, devenant ainsi la première institution bancaire à s’y installer.

Al Amana SA s’engage aussi à financer les investisseurs souhaitant s’installer au Port de Tanit. Les projets bancables et présentant des garanties pourront bénéficier des concours de la banque.

Complexe portuaire créé en octobre 2018 situé à 60 km au Nord de Nouakchott, le port de Tanit est un site de collecte de produits et de ravitaillement qui mène une activité à grande échelle. Il représente l’un des points stratégiques de la filière halieutique, vu son emplacement sur la route Nouakchott-Nouadhibou, en particulier dans une zone d’intenses activités commerciales et touristiques. Le site du port a été érigé zone économique spéciale avec une batterie d’incitations dont des exonérations fiscales et douanières au profit des investisseurs nationaux ou étrangers.

Créée en 1996, la Banque El Amana sert la clientèle des particuliers, professionnels, Mauritaniens résidents à l’étranger, PME et grandes entreprises. Banque de proximité, elle s’organise autour d’un réseau de 8 agences (à fin 2016) couvrant l’ensemble du territoire Mauritanien.

