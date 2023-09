MHA-PSEA/Banque Mondiale: Organisation d'une série d'ateliers sur le MGP

Sur financement de la Banque Mondiale (BM), le Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA), place sous la tutelle du Ministère de l'Hydraulique et de l'Asssainissement(MHA) vient d'organiser au Hodh Elgharbi un atelier de formation sur le Mécanisme de Gestioon des Plaintes (MGP). Cet atelier est organisé au profit des autorités administratives et communales, des services techniques concernés et de la société civile a

de la zone d'intervention du PSEA dans cette région.

Ouvrant officiellement ce mercredi 25 septembre à Aioun, les travaux de l'atelier de formation sur les MGP, le Wali M. Ahmeda Mamadou Kelly a remercié les participants et les organisateurs avant de rappeler l'importance de l'eau en tant que denrée vitale et les efforts consentis par le gouvernement pour assurer son accessibilité aux citoyens où ils se trouvent sur toute l'étendue du territoire national et en particulier au Hodh Elgharbi. M. Ahmeda Mamadou Kelly a valorisé par la suite l'appui de la Banque Mondiale à la Mauritanie dans les différents domaines de développement et en particulier son soutien au MHA invitant les participants à profiter pleinement des exposés relatifs au MGP qui leur seront présentés.

Pour sa part, le coordinateur national du PSEA a rappelé les objectifs du projet qui s'emploie à la mise en oeuvre de son programme d'activités conformement la stratègie du MHA et aux orientations du président de la république Mohamed Cheikh Elgazwani soulignant au pasage les réalisations inscrites à l'actif du PSEA au niveau national et en particulier au Hodh Elgharbi.

Après la cérémonie d'ouverture d'ouverture officielle, les participants ont suivi une première présentation sur le PSEA, sa zone d'intervention, ses objectifs, ses différentes composantes à savoir l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ainsi que l'appui institutionnel et le renforcement des capacités. Les autres exposés ont porté sur les objectifs du MGP, les éléments qui justifient sa mise en place et les cadres organisationnel et de procédures.

Ces différents thèmes ont fait l'objet de fructueux débats entre les participants et l'équipe du PSEA.

En effet, c'est sur le cadre organisationnel et celui des procédures que repose le MGP.

Les échanges ont porté sur les différents étapes du MGP à partir du niveau local (la commune) jusqu'au national (MHA) en passant par la moughataa et la région.

Autre sujet largement débattus au cours des travaux de cet atelier : Le Cadre des procédures (accessibilité, traitement, suivi evaluation et archivage des Plaintes).

Les participants ont suivi également une présentation sur le code de bonne conduite dans toutes les clauses. Elaboré par le PSEA et vulgarité par celui-ci, ce code précise à travers ses différents paragraphes les bons comportements et ceux bannnis ainsi que les sanctions encourues par les auteurs des violations de ses textes.

L'atelier du Hodh Elgarbi à été précédé par des ateliers similaires organisés au Gorgol, Guidimagha et en Assaba. La série d'ateliers qui fut lancée à partir du Gorgol sera couronnée par celui du Hodh Echarghi.

Moustapha Bechir

CP Hodhs.