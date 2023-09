Un mort,  des blessés et des dégâts matériels dans la commune de Néré Walo

Des intempéries sous forme de pluies, accompagnées d’un vent de forte intensité, ont fait un mort, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels dans la commune de Néré Walo, située à l’Ouest de Kaédi, au cours de la nuit du dimanche 24 au lundi 25 septembre.

Le cas décès a été noté dans le village de Ndiaffane Dioké (situé une douzaine de kilomètres à l’Ouest de Kaédi). On dénombre plusieurs blessés, dont certains ont été évacués vers les structures sanitaires de Kaédi. Les personnes touchées sont issues de plusieurs villages : Sylla, Sinthiou, Sinthiou Dheyba, Néré, NDiaffane Dioke, Woloum Néré. …

Les dégâts matériels sont également très importants, avec notamment des constructions en banco et des maisons en zinc, emportées par la violence des rafales de vent.

Après cette catastrophe naturelle, plusieurs dizaines de foyers à faible revenu, se retrouvent dans un dénouement total, ont besoin de l’intervention des autorités et de toutes les bonnes volontés pour faire face à la situation.