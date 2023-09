COMMUNIQUÉ DE PRESSE: MISSION DE DISTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS EN FAVEUR DES MENAGES VULNERABLES MAURITANIENS

MAURITANIE – Distribution de cash inconditionnel dans le Hodh El Chargi et le Hodh El Garbi et au Trarza en faveur des ménages vulnérables.

Sous mise en œuvre du consortium du programme Nafooré et en collaboration les autorités locales, le programme d’urgence Crisis Modifier a organisé une distribution de subventions en faveur des ménages vulnérables mauritaniens dans les régions du Hodh El Garbi, du Hodh El Chargi et du Trarza.

Cette initiative vise à apporter un soutien aux populations les plus vulnérables de ces régions, qui font face à des difficultés socio-économiques importantes à la suite de l’inflation qui a touché le monde depuis le commencement de la guerre en Ukraine.

Ces subventions ont été élaboré en tenant compte des besoins spécifiques des ménages mauritaniens les plus démunis. Il s’inscrit dans une démarche qui vise à contribuer et à améliorer leurs accès à l’alimentation et à d’autres services essentiels de la vie quotidienne.

Les distributions de ces subventions ont été réalisées de manière transparente et équitable en étroite collaboration avec les comités mis en place par les partenaires du programme Nafooré, les autorités locales et les acteurs concernés de la région. Notre objectif est de nous assurer que les ressources parviennent directement aux bénéficiaires pour maximiser un impact positif sur leur vie, celle de leur famille et de leur communauté.

En tant que Programme engagé envers le développement humain, nous continueront à travailler main dans la main avec les communautés locales pour créer un avenir meilleur pour les populations vulnérables mauritaniennes.

À propos du Crisis Modifier :

Nafoore est un programme financé par l'USAID, mis en œuvre à Nouakchott et dans les régions Trarza, Hodh El Gharbi et Hodh Ech Chergui coordonné par Mercy Corps en partenariat avec Counterpart International, ECODEV+ CIPE, et ADICOR pour l’urgence. Il inclue en son sein un mécanisme de réponse d’urgence : Shock response Plan ou Crisis Modifier. Le programme est mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Objectif spécifique n° 1 : Renforcement des capacités des petites entreprises dirigées et soutenues par les jeunes, des moyens de subsistance et des programmes de formation pour faire face à l’impact du choc des prix de la guerre en Ukraine.

Résultat 1.1: Subventions d’urgence pour les jeunes touchés par les chocs des prix de l’offre

Résultat 1.2: Subventions d’urgence pour les jeunes vulnérables engagés dans une formation technique et professionnelle (EFTP) par l’intermédiaire du ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle afin de permettre une participation continue.

Objectif spécifique 2 : Accroître la capacité des jeunes vulnérables et de leurs ménages dans les communautés les plus touchées à accéder aux besoins essentiels (en particulier la nourriture) pendant la flambée des prix.

Résultat 2.1 : Subventions d’aide en espèces polyvalentes (AMP) aux ménages les plus vulnérables, accompagnées d’actions communautaires « argent contre travail » mises en œuvre par les jeunes, conçues sur la base d’une compréhension commune des priorités entre les jeunes et les autres membres de la communauté.

Résultat 2.2 : Amélioration des services communautaires en collaboration avec les jeunes et les acteurs communautaires locaux.

