Ghazouani en pré-campagne pour la présidentielle 2024?

Relativement discret depuis la prise des commandes du pays depuis le 01 août 2019, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani est devenu plus actif, en multipliant des visites de terrain.

Dans le même temps, on note une communication moins atone et même beaucoup plus " agressive" des services présidentiels.

C’est au compte de cette stratégie qu il faut mettre les déclarations récentes du président de la République, par rapport à la gestion des affaires publiques, dans le cadre de laquelle certaines comportements erratiques ne seraient plus tolérés.

Un autre événement est venu apporter de l’eau au moulin des analystes qui perçoivent un parfum de pré-campagne présidentielle 2024: la visite de Ghazouani au Centre Hospitalier National, avec le tour de plusieurs services: les urgences, les salles d’hospitalisation et d’opérations, effectuée le mardi 12 septembre.