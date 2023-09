Faits divers…Faits divers…Faits divers…

Les meurtriers du gardien courent toujours

Après une période de calme relatif, le quartier Tarhil a connu un nouveau drame la semaine passée. Un veilleur de nuit était retrouvé ligoté et mort près du complexe commercial « Katawan » sur l'axe Dimi. Il semble qu'il ait farouchement résisté à ses assaillants qui n'ont eu d'autre choix que de l'éliminer physiquement. L’enquête menée par la police n’a donné à ce jour aucun résultat concret. Rappelons qu'un autre gardien fut tué par des inconnus au Carrefour Tin Soueïlim, il y a quelques mois.

Des maisons cambriolées au Carrefour et à Arafat

En cette période des vacances, l'hivernage bat son plein dans la plupart des régions du pays. Beaucoup de familles ont tout simplement fermé leur maison à Nouakchott pour aller se la couler en douce en campagne. Formidable occasion pour les voleurs qui n'y vont pas de main morte. Au quartier Carrefour, des domiciles sont chaque nuit visités par les malfaiteurs. Ils s'emparent du moindre objet léger et valeureux, parfois même de sommes d'argent étourdiment oubliées en ces demeures désertées. Près de la clinique Nejah, cinq maisons ont été ainsi cambriolées en une nuit. Les voleurs ont emporté des sacs qu'ils ont vidés de leur contenu avant de les jeter dans la rue. À Arafat, on ne compte plus les habitations dévalisées au cours de ces dernières semaines. La police tourne en rond sans réussir à épingler le moindre suspect.

Le danger de l'axe Aziz

Tout le monde sait que l'axe officiellement appelé « Résistance » et plus communément « Aziz » est un haut lieu d’insécurité. Des dizaines de crimes et délits y sont commis quotidiennement. Des bandes de malfaiteurs y circulent jour et nuit. Les automobilistes qui empruntent cet axe tard la nuit courent de gros risques. Les racketteurs déposent des clous et des brisures de verre sur la route pour crever les pneus des voitures. Un jeune homme dont le véhicule avait été ainsi immobilisé a cependant réussi à se tirer de ce guêpier en brandissant une arme à feu qu'il détenait. Les bandits qui l'avaient cerné ont été obligés de fuir.

