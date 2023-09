Mattel offre des appels gratuits pour contacter ses proches au Maroc

Suite au tremblement de terre qu’a connu le Royaume du Maroc, et dans le cadre des efforts de Mattel pour permettre aux citoyens mauritaniens de prendre des nouvelles de leurs proches et familles au Maroc, Mattel offre des appels gratuits vers tous les numéros fixes et Mobiles au Maroc.

Cette offre exceptionnelle et gratuite est ouverte à tous les abonnements prépayés de Mattel et permet de bénéficier de 10 minutes de communications gratuites valable pendant 2 jours.

Cette offre qui disponible jusqu’au 13 septembre peut être activée à travers le code *212#.