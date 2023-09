Women proactive Leader Mauritanie lance ses activités

Mme Savia Ntehah, ministre de l’action sociale, de l’Enfance et de la Femme, a procédé, jeudi 31 août, à l’ancien palais de congrès de Nouakchott au Lancement officiel des activités de l’organisation Women & Proactiv Leaders Mauritanie. WPLM est une ONG qui œuvre pour l’éducation et la formation des jeunes notamment des jeunes femmes en entrepreneuriat et leadership. Cette association promeut l’amélioration des conditions de vie et l’octroi de plus de pouvoir à des personnes jugées minoritaires, notamment les femmes pour agir sur les conditions sociales et économiques.

Ainsi, ‘’Women & Proactiv Leaders Mauritanie met en lumière les opinions et les points de vue des jeunes femmes sur les questions relatives à la participation des femmes et à leur autonomisation par l’éducation’’, a indiqué Mme Amina Habib, présidente de WPLM .

Les objectifs se déclinent comme suit :

• Promouvoir l’éducation des filles et des femmes ;

• L’éveil de conscience chez la jeune fille;

• L’autonomisation de la jeune fille ;

• Conditionnement au leadership féminin ;

• Valorisation de la femme dans la société ;

• L’accès des femmes à des instances de décisions ;

• Renforcer l’engagement des jeunes pour un changement positif;

• Renforcer la participation des femmes sur le marché de l’emploi ;

• Combler les disparités et les inégalités fondées sur le genre ;

• Éduquer une jeunesse consciente et responsable ;

• Promouvoir le leadership féminin et l’autonomisation de la femme ;

• Réduire les injustices basées sur le genre (violences).

• Lutter contre le harcèlement et la violence faite aux femmes

• Mettre en place un incubateur social et un centre de ressources pour les femmes

‘’WPLM est une initiative qui vise à l’autonomisation des femmes par l’éducation et le leadership en ouvrant des perspectives sociales et économiques pour les femmes mauritaniennes des communautés vulnérables et localités rurales par la délivrance et la transmission de femmes de la ville par l’éducation financière pour les femmes et l’éducation de base pour les petites filles. Ce projet place la femme mauritanienne au cœur de la promotion de l’indépendance financière des jeunes et de l’emploi pour aspirer à la stabilisation économique et afin de contribuer à la réalisation de garanties de droits des femmes en République Islamique de Mauritanie’’, a affirmé Mme Amina Habib, présidente de WPLM.

Mme Amina a estimé que ‘’WPLM est une action d’ouverture et de projection qui vise à promouvoir le développement de la femme, la liberté dans le respect, la tolérance et la cohésion sociale par des rencontres, des formations et de la sensibilisation sur l’importance de l’éducation de la femme dans notre société’’.

Pour sa part, la ministre de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Saviya mint N’Tahah a souligné que ce lancement d’activités constitue un nouveau jalon qui s’ajoute aux associations opérant dans le domaine de l’autonomisation des femmes, notamment en ce qui concerne la formation et la prise d’initiatives féminines sérieuses. La secrétaire générale de l’organisation, Mme Marième mint Bah, a, quant à elle, souligné que l’évolution des connaissances et les contextes de mondialisation ont rendu la création de cette organisation nécessaire et urgente pour accompagner le changement à travers la formation et la motivation afin de créer leurs propres opportunités d’emploi.

Les organisateurs ont mis à profit cette occasion pour récompenser deux femmes battantes. Deux prix de la résilience ont été attribués à Mme Marieme Moctar, teinturière, qui s’est vue octroyer 100.000 Mru et Yasmine Ethmane vendeuse de fruits en face des jardins maraîchers de Sebkha qui a reçu 50.000 Mru.