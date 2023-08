Faits divers…Faits divers…

Les bandits de l’hivernage

Cette période est bien sûr celle des vacances ; dans les oasis, celle de la « guetna » (cueillette des dattes), notamment en Adrar et au Tagant. Dans toutes les autres régions, c'est la saison de l’hivernage où presque tous les terrains se couvrent de verdure et se transforment en pâturages. La plupart des citadins quittent les villes pour aller respirer l'air frais et goûter aux délices de la « badiya » (campagne). Des campements se dressent le long des grands axes routiers pour abriter ces nomades modernes qui veulent profiter de ce bon temps, sans toutefois trop s'éloigner du modernisme et de ses opportunités...

Les malfaiteurs y trouvent quant à eux l’opportunité d’exercer leurs activités hors des cités et de leur surveillance sécuritaire, pour passer des vacances gratuites. La plupart converge vers les zones les plus proches et les plus peuplées ; en général, les zones vertes du Trarza, du Brakna et du Gorgol, tandis que les autres poussent jusqu’aux pâturages des Hodhs, de l'Assaba, du Tagant et même du Guidimakha. Au Trarza, c'est surtout l'axe Tiguint-R’kiz qui attire ordinairement le plus grand nombre de ces indésirables visiteurs. Se déplaçant par groupes à bord de véhicules le plus souvent volés à Nouakchott, Ils sont fréquemment accompagnés par de jeunes délinquantes qui ont fui leurs familles. Elles leur font la cuisine et ils les utilisent parfois comme appâts pour déplumer les casanovas...

De grands récidivistes comme Govinda, Ould Ndéya ou Ély Lahmar font tout pour être relâchés de prison à temps pour profiter de la belle vie durant l'hivernage. Leur programme quotidien est simple. Debout vers dix heures, ils quittent leur lieu de villégiature pour embarquer le premier ovin ou caprin croisé en route. Puis le butin volé ou arraché la veille leur permet d'acheter des provisions complémentaires avant de rejoindre le marigot de « Djoukha », près de R’kiz ou tout autre lieu sans risque. Ils y égorgent la bête volée et passent la journée en festoyant, chantant et dansant, puis, fuyant les moustiques, se replient le soir vers Taguilalet, Mederdra ou Tiguint, cherchant la moindre occasion de voler de quoi assurer les provisions du lendemain. L'année dernière, aucun des villages situés sur cet axe ne fut épargné par ces voyous, dérobant sous les tentes et cabanes les bijoux et sacs de femme. Et de reprendre le lendemain la route du marigot, après avoir volé une nouvelle bête à égorger...

Des quartiers ciblés par les cambrioleurs à Nouakchott

Avec le départ en vacances de la plupart des Nouakchottois, certains quartiers se retrouvent quasiment vidés de leurs habitants. Une occasion d'or pour les cambrioleurs qui peuvent y opérer en toute tranquillité. Plusieurs domiciles ont reçu la visite de ces malfaiteurs, parfois même en plein jour. Au quartier « Virage Ould Greïmich », une maison a été cambriolée à plusieurs reprises, une boutique l’a été au moment de la prière de Fajr. Les voleurs y ont raflé deux cents mille MRO. Des caméras de surveillance ont filmé trois voyous à bord d'une charrette. Plusieurs dépôts de gaz butane situés devant des boutiques ont été eux aussi dévalisés, le plus souvent par des bandits à bord de voitures. Plusieurs déclarations et plaintes ont été déposées au commissariat 2 d’Arafat. Les enquêtes en cours n’ont à ce jour pas permis d’appréhender le moindre de ces lascars.

Mosy