Des acteurs publics et d’OSC en conclave sur l’ éradication du travail des enfants mineurs et de l’esclavage moderne

Quinze acteurs publics et gouvernementaux prennent part du 25 au 26 août, à un atelier de formation sur l’éradication du travail des enfants mineurs et de l’esclavage moderne, à Nouakchott. Cette rencontre est organisée par l'Association de Lutte Contre la Dépendance (ALCD) en partenariat avec Free The Slaves (FTS). Cet atelier s’adresse aux acteurs gouvernementaux, des Organisations de la Société Civile qui dans leur pratique quotidienne œuvrent pour l’application des conventions ratifiées par la Mauritanie. Sous la houlette de l'expert Sall Amadou, les participants vont définir l’esclavage moderne en Mauritanie avant d’identifier ses causes et conséquences. Ils vont se pencher sur les conventions internationales et la législation nationale protégeant les groupes marginalisés ou vulnérables contre l’esclavage moderne. ils vont examiner le rôle des acteurs publics ou gouvernementaux dans l’éradication de l’esclavage moderne. Enfin les participants vont aborder les connaissances et la compréhension de l’importance d’un Etat de droit et évaluer l’accès à la justice et la prévention de l’éradication de l’esclavage moderne. Supervisant l’ouverture de cet atelier, Mme Toutou Ahmed Jiddou, présidente de l’ALCD, a d’emblée remercié les autorités administratives et judiciaires pour les efforts déployés dans l’accompagnement. Mme Toutou s’est félicitée du choix porté par son partenaire FTS sur son organisation et pour la confiance placée en elle et la solidité de leur partenariat pour faire retrouver à l’enfant toute sa dignité. Mme Toutou a fait part à l’assistance du gigantesque travail accompli ces cinq dernières années par son organisation. ‘’Les réalisations accomplies sur le terrain sont à la hauteur de nos ambitions et de notre volonté’’, dira-t-elle. Elle a remercié le gouvernement pour les efforts accomplis dans la lutte contre l’esclavage moderne louant l’action du commissariat aux Droits de l’Homme en matière de transfert de compétences mais aussi la prise en compte de la question des droits humains.

Elle a félicité aussi le comité de pilotage qui œuvre à la mise en œuvre d’un plan d’action pour l’éradication progressive du travail des enfants et des pratiques de l’esclavage moderne.

Mme Toutou a salué l’appui de son partenaire et s’est réjouie de la récente visite en Mauritanie du directeur exécutif de FTS.

De son côté, le coordinateur du programme pays de FTS, M Ba a remercié les autorités mauritaniennes pour les facilités accordées à son organisation et les efforts déployés pour l’éradication du travail des enfants mineurs et de l’esclavage moderne.

Il a rappelé les objectifs assignés à son organisation qui depuis 2000 est engagée dans la lutte contre l’esclavage moderne. Free the Slaves est une organisation non gouvernementale internationale et un groupe de pression, créée pour faire campagne contre la pratique moderne de l'esclavage dans le monde. Selon M. Ba, la FTS va renforcer sa présence en Mauritanie, à travers un nouveau projet de deux ans visant à la mise en place d’activités surtout de protection des enfants conformément à l’Alliance 8.7. Il a remercié les autorités administratives et les participants pour leur présence. Des représentants du ministère de la justice, de la direction générale de la sûreté nationale à travers les brigades des mineurs en conflit avec la loi, de la direction du travail et des directions des affaires sociales prennent part à cette rencontre.