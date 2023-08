L’école de Teichtayatt

I’accouchement difficile

Un autre événement va marquer l’année 1967. C’est le retour d’exil du parent Elemine Ould Bahinnina, le fondateur de l’école de Teichtayatt. Elemine était le frère germain du notable Meyloud Ould Bahinnina. À la fin des années 40, il est allé en exil, après passage dans plusieurs pays ouest Africains, il s’était établi à Wagadougou en Haute-Volta (Burkina Faso actuel). Là-bas il pratiquait le métier de guérisseur en se servant de sciences occultes. Personne ne croyait plus à son retour. En 1967 cependant, il réapparut brusquement chez les parents commerçants à Thiès au Sénégal.

La nouvelle parvint rapidement en brousse. Au campement tout le monde s’en réjouit. Après un court séjour à Taguilalett où il épousa pour une courte période la veuve de son frère Meyloud, il regagna définitivement notre campement, et il s’établit chez la famille de Feil Ould Gueidiatt. Ce dernier, victime d’un AVC depuis 2 ans, était handicapé à moitié. Seule sa mémoire était restée intacte puisqu’il ne cessait de réciter le Coran de A à Z. Tardivement en pleine nuit, il entamait ses déclamations du Livre Saint. Sa belle voix enchantait tout l’entourage.

Elemine continuait à pratiquer son métier de guérisseur et vivait de ça. Son audience avait fait tache d’huile dans toute la zone et même dans tout le pays. Au campement, j’étais le seul à ne pas croire aux vertus de telles pratiques. Je continuais à me confiner dans mon isolement. Je m’occupais uniquement de mes livres. À quelques reprises, des parentes demandèrent à Elemine de faire quelque chose susceptible d’aider à me tirer de mon état. Je me rendais compte qu’il était très prudent dans ses relations avec mes parents paternels, et ce malgré son intime amitié avec le père Elmoctar son ami d’âge. C’est donc dans un style assez courtois qu’Elemine me conseillait de diminuer mon rythme d’étude. C’est aussi avec respect et courtoisie que je lui ai fait comprendre que je préférais qu’il me laisse tranquille. Sans insistance, il le fut. Je jouais la diplomatie avec lui pour une raison précise. Elemine, en effet, était accaparé depuis son arrivée, par un grand projet: l’ouverture d’une école dans notre collectivité. Marqué par son séjour à l’extérieur il était scandalisé par l’absence d’école chez nous. Nos parents lui avaient signifié que depuis l’indépendance du pays, ils ne cessaient d’œuvrer pour cela. Mais malheureusement, comme on dit dans le Coran « beynehouma barzakhoune la yabghiyanni », ce qui veut dire: « une force mystérieuse s’interposait à chaque fois pour refuser cela ». Les projets d’école en notre faveur étaient souvent tués dans l’œuf ou détournés ailleurs.

Elemine était allé jusqu’à rencontrer le président Mokhtar Ould Daddah. Ce dernier donna l’ordre à son ministre de l’enseignement pour l’ouverture de cette école. Ce qui a rendu difficile cette fois-ci son détournement. Elemine annonça la nouvelle aux parents. Ils en étaient bien sûr bien contents. À quelques semaines de l’ouverture, il fallait franchir un autre obstacle. Notre communauté était dispersée en trois Nazlas. Une polémique s’enclencha sur le meilleur lieu pour l’ouverture de l’école. L’emplacement de mes parents paternels, sur une dune non enclavée, au bord du marigot de Ghour à l’ouest du lac Rkiz, fut jugé comme étant le mieux indiqué. Elemine et Khattri, connus pour leur sens de l’humour donnèrent des noms, qui vont rester pour l’éternité aux deux autres Nezlas récalcitrants. « Compagné », dérivé de compagnie pour le plus important Nezla et « Diafra », par inspiration de la guerre civile au Nigéria (la guerre du Biafra) en cours en ce moment, à l’autre Nezla. Sans beaucoup d’efforts, les deux Nezlas finirent par accepter de déménager et de rejoindre le nôtre.

À la veille de l’ouverture, Radio Mauritanie diffusa comme d’habitude le mouvement d’affectation des enseignants. Un nommé Ahmedou Vall fut muté chez nous. C’était la fête au campement réuni. Elemine et moi, on se mit à dresser la liste des enfants préparés à faire l’école.

Conformément à mes convictions humanistes, j’avais amené Elemine à me déléguer à la collectivité Aznavir pour leur demander d’inscrire leurs enfants parmi les nôtres. Avec mon ami Mhaimid, nous effectuons le déplacement sur le dos de mon veau préféré « Boussagaa ». On transmit le message à Elbou Ould Kreitill, le chef de cette communauté. Ils campaient sur les dunes de Tinhawatt en face de Rkiz-ville ou plus exactement Rkiz-Bourgade pour dire vrai en ce moment. Elbou Ould Kreitill refusa l’offre d’Elemine, en fait mon offre à moi. À notre retour, nous avons continué la confection de la liste des enfants à scolariser.

Même mon ami Mhaimid, âgé de 20 ans environ en ce moment, me demanda de convaincre Elemine de l’accepter parmi les inscrits. Ce qu’il refusa de faire. Aux yeux d’Elemine, le statut d’esclave de Mhaimid constituait en réalité le principal obstacle, beaucoup plus que son âge. À l’école, l’intervalle d’âge variait entre 5 ans (Ahmedou Ould Khattri) et 15 ans, une bonne dizaine des natifs du début et du milieu des années 50. On avait rencontré peu de résistance à l’inscription des enfants parmi les parents. Seule la tante Toutou Mint Elbou avait pu défier Elemine en essayant de soustraire ses deux fils, Jemal et Bou, à l’inscription.

Dans son cas, Elemine recourut à mes bons offices. Toutou a peu résisté à mon intervention. Elle voulut poser des conditions. Elle me déclara qu’elle acceptait pour moi qu’ils étudient ici, mais qu’à l’avenir ils n’iront pas ailleurs. Je lui dis que j’acceptais pour le moment ses conditions puisque d’ici là elle accompagnera elle-même ses deux filles, Maha et Mariem, pour étudier ailleurs. Je lui ai rappelé cette prophétie à Rosso lorsque toute la famille de Toutou, y compris le père des enfants Ahmed, transfèrera à Rosso après la réussite des deux filles au concours d’entrée en 6e. En réalité les Ehel Ahmed Elvouddi, comme on les appelle, père, mère et leurs 4 enfants, constituaient une famille très solidaire, parfois jusqu’à la solitude. Feu Jemal, leur fils ainé, pourrait bien faire l’exception qui confirme la règle.

Ils s’aimaient tellement entre eux au point d’oublier parfois leurs liens de proche parenté avec leur entourage. Leur fils Bou, sa mère lui donna le nom de son propre père, le grand-père Bou, sera le premier reçu au baccalauréat, session juin 1982. J’avais la possibilité de lui obtenir une bourse en médecine à l’extérieur. Mon ami Mohamedou Nnaji était chargé de la direction très convoitée de l’orientation. Bou était parmi les rares élèves à demander à être affecté à l’École Normale Supérieure (ENS) de Nouakchott. Il me dit expressément que s’il était orienté à l’extérieur, il irait se reposer chez lui, sous-entendu près de sa famille bien aimée. Le regret me hante encore aujourd’hui pour ne pas trahir son vœu. Il fallait l’orienter conformément à ma conviction, quitte à déployer tous les efforts pour le convaincre après.

Il ne fallait épargner aucun moyen pour réussir cette ouverture. On nous signala la présence de l’enseignant à Rkiz. Nous pensons qu’il revenait à l’administration de l’amener jusqu’à nous. Une semaine après l’ouverture, on commença à s’inquiéter. J’étais déjà moi-même en retard. Je me décidai à agir.



Arrivée au bon moment

Un bon matin, je sautai sur le dos de Boussagaa. Je me rendis à Rkiz. Je trouvai l’enseignant Ahmedou Vall chez une famille. Je ne me rappelle pas laquelle. Son sac était prêt. Il s’apprêtait, me confia-t-on, à partir pour Enkermedji, localité peu habitée encore à l’est de Rkiz, une création du politicien Abdellahi Salem Ould Ahmedoua. Je lui expliquai que je venais de la part d’Elemine et que celui-ci lui demandait de venir rapidement. Si je n’étais parvenu qu’une demi-heure plus tard, l’école de Teichtayatt allait subir le même sort: le détournement. Très compréhensif, malgré l’opposition de ses compagnons, Ahmedou Vall accepta volontiers de m’accompagner à Teichtayatt.

Comme il n’était pas un habitué à user d’un bœuf comme monture et comme de surcroit ma monture était un jeune veau, âgé d’à peine de 2 ans, il n’était pas approprié qu’on montait tous les deux avec nos affaires sur le dos d’un veau. Je libérai Boussagaa. Il allait sûrement rejoindre le troupeau de sa mère. Nous embarquons dans la caisse d’un camion empruntant la piste de Rosso. Il nous déposa une demi-heure après à Nouachar, un puits distant de 8 km de chez nous, sur la dune ouest du marigot de Ghour à moins d’un kilomètre du site actuel de notre village. Cette année-là, l’hivernage était bon. La route était jonchée de longues herbes pleines de cram-crams. Il faisait chaud et on marchait difficilement. On s’arrêtait à chaque fois pour nous débarrasser d’une partie de cette plante accrocheuse.

À 16 heures environ, nous arrivons enfin au campement. C’était la fête à l’arrivée de l’enseignant. On oublia rapidement la fatigue et les effets négatifs du voyage.



« Teichtayatt est désormais debout »

Le lendemain s’ouvrit officiellement l’école de Teichtayatt. « La Chine est désormais debout ! » affirmait Mao Tsé Tong, concluant ainsi son discours d’une proclamation de la libération de son pays le 1er octobre 1949. Je devrais dire la même chose après l’ouverture de la première école de « Hayet Laabid ». Elle marquait incontestablement une ère nouvelle, c’est-à-dire le début d’un processus de profonde transformation de notre collectivité.

En attendant l’arrivée de la première dotation en matériel scolaire, l’un des élèves de l’école me rappelait récemment, qu’au lendemain de l’arrivée de l’enseignant, j’ai peint à l’encre noire chez l’une de nos parentes cordonnières un couvercle d’une grande caisse de thé pour s’en servir comme d’un tableau noir. Cette année-là je rejoins le Lycée de Rosso avec le sentiment d’une mutation profonde: mutation à rapprocher de celle d’unhomme quelconque en un prophète, porteur d’un nouveau message.



L’échelle sociale

Dans cette première classe, aucune fille, ni aucun enfant de statut esclave n’y figurait. Il faudra attendre la deuxième année pour que des filles accèdent enfin à l’école de Teichtayatt. Il faudra aussi attendre la troisième classe pour que les enfants de statut esclave y soient définitivement acceptés. Des enfants de l’autre communauté Aznavir seront inscrits à partir de la deuxième classe. En 1975, tous les élèves de l’école de Teichtayatt ayant participé au concours d’entrée en 6e, soit une vingtaine, furent admis. Ça fera une bombe de joie chez nous, un deuil quelque part. Le jeune Illoul, le frère cadet de mon ami Mhaimid réussira l’extraordinaire ; privé de l’école de Teichtayatt, à partir d’études entièrement personnelles, encouragé par son ami, le jeune frère feu Abdellahi, il accéda à l’ENS de Nouakchott pour en sortir un brillant professeur des sciences physiques. Il était également imbattable au jeu de scrabble, comme d’ailleurs son neveu, feu Tijani, qui a connu un parcours presque semblable.



Sédentarisation

À partir de la 2e année, un bâtiment pour une école de 2 classes fut construit au site original de Teichtayatt après une collecte auprès des hommes actifs. Le même site verra la construction de plusieurs bâtiments en dur dont la première boutique des oncles Ahmed Salem et Isselmou, fils de Ssaibar. Ils débutèrent leur commerce au milieu des années 60 dans une case, la première boutique de toute la zone. Une boutique commune aux hommes de la collectivité suivra. Ce début de sédentarisation à Teichtayatt historique va disparaître avec le choix et l’installation du site de KraaLaajoul, 2 à 3 km de là, appelé à tort Teichtayatt. La recherche de l’eaupotable fut à l’origine de ce déplacement.

(À suivre)