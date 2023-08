L'ancien député AND de Kaedi réagit aux propos du député Biram Dah Abeid

Les propos tenus par le président Biram Dah Abeid, au cours d'une conférence de presse, tenue le 21 août à Nouakcott ont suscité une vive réaction de l'ancien député de l'alliance nationale démocratique (AND) de Kaedi. Sur sa page Facebook, Ebbabe Begnouk écrit: "Les déclarations publiées aujourd'hui par le président Bram Dah Abeid sont un appel et une incitation au recours à la violence et à un coup d'État contre un système démocratiquement élu. Elles sont condamnées et rejetées par tous. Les forces politiques vivantes doivent adopter une position claire, ferme et stricte à leur encontre, sans ambiguïté.

L'auteur de tels propos doit également être traduit en justice et tenu pour responsable en le privant de ses droits politiques et civils, pour servir d'exemple à ceux qui osent nuire à la sécurité et à la stabilité du pays".