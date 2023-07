Déclaration du RFD sur la situation au Niger

Nous avons suivi avec attention, au Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), les développements survenus dans la République soeur du Niger.

Lesquels événements ayant abouti à la détention par la garde présidentielle du Président Mohamed Bazoum, premier Chef de l’Etat du Niger arrivé au pouvoir par une alternance pacifique et de manière démocratique, puis à sa destitution et la formation d'un conseil militaire, en remplacement de l'autorité légitime qu'il dirige.

Porteur d'un grand projet politique et parfaitement conscient des problèmes, risques et défis auxquels son pays est confronté, le Président Bazoum n’a cessé d’oeuvrer pour surmonter ces difficultés. Il s’agit de l’un des plus éminents dirigeants politiques de notre continent.

Le Niger n’a pas besoin de cet énième coup d’Etat, dont les auteurs appartiennent au même cercle d’officiers militaires ayant gouverné le pays jusqu'à récemment.

La conjoncture mondiale et les défis sécuritaires auxquels nos pays sahéliens sont confrontés exigent, plus que jamais, davantage de vigilance et de prudence.

La sécurité et la stabilité de chacun de nos pays doit être au-dessus de toute considération, et tout auteur d’acte allant à l’encontre de la loi et de la Constitution doit être mis devant ses responsabilités.

Face à la gravité de la situation qui prévaut dans l’Etat frère du Niger, le RFD :

- condamne avec vigueur la détention et la destitution du président élu Mohamed Bazoum ;

- exige la libération immédiate du Président Bazoum et tient les putschistes pour pleinement responsables de tout préjudice matériel ou moral qui pourrait lui arriver, à lui ou à sa famille ;

- affirme son indéfectible soutien aux positions internationales et régionales rejetant ce coup d'Etat ;

- n'épargnera aucun effort, de concert avec ses partenaires internationaux et régionaux, pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans la République soeur du Niger.

Le Rassemblement des Forces Démocratiques.

Nouakchott, le 27 juillet 2023.