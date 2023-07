Élection du bâtonnier : Veillée chez les avocats

Maître Brahim Ebety, bâtonnier sortant de l’Ordre National des Avocats (ONA), et candidat à un deuxième mandat de 3 ans, a organisé une soirée électorale lundi 24 juillet.

Les avocats mauritaniens se rendent aux urnes mercredi, pour élire un nouveau bâtonnier et les membres du bureau du Conseil de l’ordre.

Cette soirée a enregistré une forte présence des robes noires parmi lesquelles les ténors du barreau.

Le bâtonnier en exercice et candidat à sa propre succession, a saisi l’occasion de ce vaste rassemblement professionnel, pour faire le

bilan de 3 années de mandat et décliné le chantier 2023/2026, en cas de réélection.

Au chapitre des acquis, maître Brahim Ebety a cité le principe de la généralisation de l’assistance judiciaire au pénal, surtout pour les mineurs.

Le début de la mise en œuvre de l’assurance-maladie au profit des avocats et le projet très avancé de la construction d’un siège pour

l’ordre des avocats, arrêté avec le gouvernement.

Pour le chantier de la période 2023/2026, maître Ebety affiche sa détermination à trouver une solution au problème crucial de l’exécution des décisions de justice rendues contre l’Etat et ses

démembrements.