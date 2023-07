Nouakchott : coup filet général de la police

Suite à la récente recrudescence de la criminalité à Nouakchott, la police a décidé de mener une opération « coup de poing »dans toute la ville contre les réseaux et filières du crime. Si les trois directions régionales de la sécurité y ont, chacune de son côté, mobilisé toutes leurs forces, c’est la DRS de Nouakchott-Nord qui remporte la palme des arrestations. Un résultat logique compte-tenu du nombre-record de crimes et délits en ses quartiers périphériques.

Le commissariat spécial chargé des mineurs a ainsi mis la main sur cinq bandes de malfaiteurs dont celle qui terrorisait le quartier « ancien aéroport » et épinglé le présumé violeur d'une mineure enlevée et séquestrée. Ses agents ont aussi pu retrouver une fillette kidnappée à Guerouet l’ont rendue aux bons soins de sa famille. Le commissariat central de Dar Naïm a appréhendé quatre gangs et saisi beaucoup de butins. Cinq autres ont été mis au violon par le commissariat Dar Naïm 2 ; deux d’entre eux avaient dévalisé chacun une agence de transfert d'argent Bankily, raflant respectivement un et sept millions MRO.

Le commissariat des mineurs de la DRS-Sud n'a pas été de reste, neutralisant cinq bandes qui opéraient encore tout récemment à Arafat et environs. L'une d’elles ne ciblait que les passants des quartiers isolés. Deux autres ont été arrêtées par le commissariat Arafat 3. Composée de trois membres, la première était spécialisée dans les vols à main armée et agressions en tout genre. La seconde réunissait des dealers. De son côté, le commissariat central d'Arafat a coffré trois gangs : l'un cambriolait et saccageait les domiciles et commerces, le second incendiait des véhicules au parking, le troisième trafiquait et distribuait de l'alcool.

Côté Nouakchott-Ouest, la fameuse BRB a capturé la bande qui avait volé la bagatelle de vingt-sept millions MRO planqués sous le siège d'un véhicule garé à Capitale. Les agents du commissariat Tevragh Zeïna 1 ont coincé le présumé assassin du gardien du marché Lehmoum tué il y a un mois. Quant au commissariat du Ksar 1, c’est une clique de six vauriens spécialisés dans le cambriolage de magasins et boutiques qui a fait les frais de son zèle.

Mosy