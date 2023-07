COMMUNIQUE DE PRESSE: L’OMVS renouvelle ses instances dirigeantes et lance une initiative pour la création d’une banque de développement régionale

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a tenu sa XIXème Session Ordinaire ce mardi 18 juillet 2023, sous la présidence de Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État de la République du Mali, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement (CCEG) de l’OMVS. Pour la première fois, cette instance suprême s’est réunie par visioconférence. Ont aussi pris part à cette rencontre :

- Son Excellence le Colonel Mamady DOUMBOUYA, Président du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef suprême des armées de la République de Guinée ;

- Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, Président de la République Islamique de Mauritanie ;

- Monsieur Amadou BA, Premier Ministre du Sénégal, représentant son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République du Sénégal.

La Conférence avait pour principal point inscrit à l’ordre du jour la rotation de la Présidence de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement et du Conseil des Ministres.

Après des échanges fructueux, la Conférence a pris acte du bilan du Conseil des Ministres, présenté par le Président sortant, Monsieur Serigne Mbaye THIAM, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement de la République du Sénégal.

La Conférence a ensuite donné des orientations et instructions engageant l’ensemble du système OMVS à maintenir et renforcer la dynamique visant la réalisation des objectifs de l’Organisation, notamment la poursuite de la réalisation du programme d’infrastructure commun.

Au titre des décisions, la Conférence a élu Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, Président de la République Islamique de Mauritanie, Président de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OMVS, et nommé Madame Bintou Camara, Ministre de l'Énergie et de l'Eau de la République du Mali, Président du Conseil des Ministres de l'OMVS.

Par ailleurs, la Conférence a salué et soutenu l’initiative visionnaire de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, relative à la mise en place d’une Banque de développement multi latérale pour faciliter la mobilisation des ressources pour le développement du bassin du Fleuve Sénégal. Elle a engagé le Conseil des Ministres, en rapport avec le Haut-Commissariat de l'OMVS, à diligenter une étude pour une mise en œuvre rapide de cette initiative.

Pour rappel la présidence de la Conférence des Chefs d’Etat et celle du Conseil des ministres est occupée alternativement par les Etats membres à savoir la Guinée, le Mali, la Mauritanie, et le Sénégal.



Contact : catherine.diouf@omvs.org +221 33 859 81 91