COMMUNIQUÉ : NÉCROLOGIE

Notre vaillant camarade Lam Aboubacry tire sa révérence.

Le Comité de Suivi de la Coalition Vivre Ensemble a appris avec douleur et consternation le rappel à Dieu de Aboubacry Lam, arraché à notre affection ce dimanche 16 juillet 2023.

Une perte immensément ressentie par tous les militants et sympathisants du MPR et de la CVE, sa famille politique dont il n'a cessé d'œuvrer pour la réalisation des nobles objectifs.

Permanent du MPR, puis Conseiller du Président de la CVE, Lam Aboubacry aura été de tous les combats d'avant garde pour une Mauritanie juste et égalitaire résolument engagée sur la voie de l'ancrage de la démocratie, de l'unité nationale et la cohésion sociale, du respect scrupuleux de toutes les formes de liberté et du développement économique et social dans l'équité.

Avec sa mort la Mauritanie perd un grand militant des causes justes toujours au côté des plus démunis pour leur apporter assistance et conseils utiles.

Il était un homme bon, généreux, affable, juste d'un calme olympien mais singulièrement imperturbable lorsqu'il s'agit de défendre les piliers sur lesquels repose l'orientation de son parti le MPR et la coalition Vivre Ensemble dont il est membre fondateur.

En cette douloureuse circonstance, le Comité de suivi de la CVE et l'ensemble des militants et sympathisants s'inclinent devant la mémoire de l'illustre disparu et présentent leurs condoléances les plus émues à ses familles biologique et politique et aux populations de BOGHE d'où il est originaire. Paix éternelle à son âme et Qu'Allah dans sa grande miséricorde l'accueille dans le meilleur et le plus élevé de ses paradis.

À ALLAH nous appartenons et à lui nous retournons.

Que la terre lui soit légère.