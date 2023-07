La campagne  d‘Ebety en phase avec le report de l’élection du bâtonnier

Suite à un problème lié à la composition du bureau de vote, notamment « le désistement en raison d’un empêchement de dernière minute, de maîtres Cheikh ould Baha et El Hassen Mayemtess», la Cour Suprême de Mauritanie a décidé du report des élections en vue de la désignation du bâtonnier et des membres du bureau du conseil de l’Ordre National

des Avocats (ONA).

Une décision saluée par la campagne du bâtonnier en exercice, maître Brahim Ebety, également candidat à sa propre succession, au cours d’une rencontre avec la presse organisée vendredi soir (14 juillet).

Le staff de campagne du bâtonnier en exercice et candidat à sa propre succession, a rappelé le contexte à l’origine de la décision de la plus haute juridiction du pays, motivée par une lettre de désistement « que le bâtonnier sortant a annotée pour le Secrétaire Général du Conseil de l’Ordre, afin de convoquer une réunion dans le but de suppléer les membres désignés défaillants, conformément à l’article 74 du règlement intérieur, mais le conseil ne s’est pas réuni pour reconstituer le bureau de vote.

Cependant, celui-ci s’est auto-désigné en violation de l’article 74 du règlement intérieur ».

Cette situation a contraint le bâtonnier sortant à saisir la cour suprême « dont la chambre de conseil a rendu l’ordonnance numéro 11/2023, portant arrêt des opérations de vote pour une période de 10 jours ».

Un report conforme à l’article 64 de loi relative à la profession d’avocat, qui exige « que les élections soient tenues, au minimum, dans les 15 jours qui précédent l’expiration du mandat du conseil en fonction ».

Le staff de campagne rappelle que le conseil actuel est entré en exercice le 19 août 2020 et expire le 18 août 2023, comme en atteste le procès-verbal de passation des charges.

Les soutiens de la candidature de maitre Brahim Ebety rappellent « que les décisions de justice sont d’exécution immédiate, obligatoire, et ne peuvent faire l’objet de contestation que par l’exercice des voies de recours appropriées, et non la surenchère sur la personne du bâtonnier ».