Binter: communiqué de presse

BINTER COMMANDE SIX NOUVEAUX E195-E2 A EMBRAER QUI ARRIVERONT A PARTIR D'AOÛT 2024

Avec cette nouvelle acquisition, la compagnie ajoutera 16 Embraer E195-E2, un modèle qu'elle utilise sur ses lignes intérieures en dehors des îles Canaries, ainsi que sur les lignes long-courriers européennes et africaines.

Les cinq premières unités devraient arriver en août 2024 et fonctionner jusqu'au premier semestre 2025.

Le mardi 20 juin 2023

La compagnie aérienne Binter a passé une nouvelle commande auprès du constructeur aéronautique Embraer pour six nouvelles unités de l'avion E195-E2, ce qui lui permettra de porter sa flotte de ce modèle à 16 appareils.

Ces appareils s'ajouteront aux cinq nouveaux avions qui seront ajoutés à partir de 2019 et aux cinq autres achetés en décembre 2022, qui commenceront à arriver dans le courant de l'année.

La compagnie aérienne et le constructeur ont fait cette annonce lors du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, qui se tient actuellement à Paris et qui réunit les principaux acteurs de l'industrie aérienne mondiale.

Le président de Binter, Rodolfo Núñez, a souligné le changement que l'utilisation du E195-E2 a entraîné pour les opérations de la compagnie. "C'est un avion très apprécié par nos passagers, notamment pour son confort, ses performances à bord et son silence. Il nous permet également de continuer à progresser dans notre engagement ferme de réduire les émissions de CO2, il est donc parfait pour la croissance de notre entreprise".

Martyn Holmes, CCO Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "Les meilleures commandes sont les commandes répétées, et il s'agit de la quatrième commande d'E2 de Binter. Embraer est très heureux de ce partenariat et félicite la compagnie aérienne des îles Canaries pour son succès continu.

Le vice-président de Binter, Alfredo Morales, a expliqué que "l'accord conclu représentera un investissement de plus de 500 millions de dollars pour Binter. Les nouveaux avions commenceront à arriver à partir d'août 2024, prolongeant les livraisons jusqu'à la première moitié de 2025".

Un avion efficace et très confortable

Avec cette nouvelle acquisition, la compagnie aérienne disposera de 16 Embraer E195-E2 d'ici 2025. Rappelons que Binter a été la première compagnie européenne à voler avec ce modèle, parfaitement adapté à ses opérations sur les lignes intérieures en dehors des îles Canaries, de l'Europe et de l'Afrique.

Le E195-E2 est l'avion le plus grand et le plus moderne de la famille E-Jet E2 d'avions d'affaires bimoteurs à moyen rayon d'action. Il a été commandé avec la même configuration spéciale de 132 sièges, en classe unique, qui permet un espacement confortable de 79 centimètres entre les rangées.

L'intérieur de l'E2 est une référence dans l'industrie aéronautique grâce à sa configuration 2+2 sièges, sans siège central, et à son compartiment supérieur qui peut être adapté pour accueillir jusqu'à un bagage à main par passager, doublant ainsi la capacité des jets régionaux conventionnels.

Les E2 E-Jets sont des avions à réaction monocouloir qui se distinguent par leur réduction du bruit, leur propreté et leur efficacité, et qui offrent des améliorations significatives non seulement en termes de consommation de carburant, mais aussi de coûts de maintenance.

Embraer est une entreprise internationale dont le siège se trouve au Brésil et qui opère dans les secteurs de l'aviation commerciale et d'affaires, de la défense et de la sécurité. Elle est le premier constructeur mondial d'avions commerciaux d'une capacité maximale de 150 sièges.

Fondée en 1969, elle a livré plus de 8 000 avions, ce qui signifie que toutes les 10 secondes, un avion construit par Embraer décolle de quelque part dans le monde, transportant plus de 145 millions de passagers par an.

binter@gabinetedecomunicacion.es