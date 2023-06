Syndicat Générale des corps de l'Administration du Travail : Avis  à l'opinion publique

Dans le cadre de notre effort pour réformer ce secteur vital qui a été créé avant la déclaration d'indépendance en raison de la nécessité pressante de réglementer et de contrôler les relations de travail, et en raison des conventions et chartes internationales auxquelles la Mauritanie a adhéré par la suite, et dans le cadre de notre devoir syndical de rétablir l'estime pour les inspecteurs et les contrôleurs du travail et de les habiliter à accomplir leurs tâches avec indépendance et neutralité, le syndicat général des corps de l'administration du travail a tenu plusieurs réunions avec les plus hauts niveaux administratifs de notre ministère, le ministère de la Fonction publique et du Travail. Nous avons également adressé des correspondances aux organisations chargées de l'exécution des engagements de l'État dans le domaine du travail, mais tous ces efforts se sont heurtés à la force des lobbies et d'agendas dont l'objectif est de maintenir le secteur du travail faible et incapable de jouer son rôle dans la réglementation du marché du travail et la gestion de la relation entre les parties prenantes du processus de production.

En vertu de nos engagements éthiques et syndicaux, nous avons décidé de prendre plusieurs mesures d'escalade pour placer le ministère en face de ses responsabilités, et dans ce contexte, le " SGCAT" lance une campagne médiatique visant à informer l'opinion publique nationale sur l'importance du secteur du travail et la centralité de son rôle dans le renforcement de la paix sociale, la création d'emplois et leur préservation. Surtout suite à la vague sans précédent de l'immigration qui draine la jeunesse du pays à la recherche d'un emploi qui leur assure une vie décente dans le cadre d'une loi qui protège leurs droits, une situation qui ne peut être sérieusement abordée qu'en activant les inspections du travail et en leur attribuant leurs pouvoirs complets.

Enfin, le syndicat s'adresse à tous les inspecteurs et contrôleurs du travaille pour participer à cette campagne qui débute aujourd'hui, le 17 juin 2023, et s'achève le lundi 26 juin 2023. Nous invitons également tous les défenseurs des droits de l'homme, les leaders d'opinion, les administrateurs, les professionnels des médias et les blogueurs à se joindre à nous dans cette campagne en écrivant, en bloguant ou en utilisant tout autre moyen d'expression visuel ou audio sous le hashtag #secteur_du_travail.

Nos droits sont les vôtres

Droit non revendiqué droit perdu

Le Secrétaire général