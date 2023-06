L'Appel de Washington, DC

En réponse á la recrudescence de la violence policière, la Diaspora Mauritanienne et leurs Allies aux USA ont organise une manifestation á Washington, DC le 12 juin 2023 pour condamner sans équivoque cette terreur politique. A cette occasion ils ont adressé une lettre au Président de la République Mohamed Ould Ghaouani dont une copie a été transmise a l'Honorable Anthony Blinken Secrétaire d'Etat Américain.

Dans cette lettre ils ont exprimé avec clarté leurs préoccupations par rapport á la détérioration grave des droits de l'homme á travers le déni systématique du droit des victimes á la justice en faveur de l'appareil répressif que le système cherche á courir á tout prix. Pour eux les crimes contre Souvi Ould Chein, Oumar Diop et Mohamed Lamine Ould Samba ne doivent rester impunis ainsi que tout autre crime. Ils ont également fustigé les arrestations massives ainsi que l'usage des immigrants comme des boucs émissaires sans oublier les restrictions des médias sociaux pour des motifs obscurs.

Face á cette situation grave les manifestants demandent au président de la République d'agir avec diligence pendant qu'il est temps. C’est dans ce contexte qu'ils présentent les recommandations ci-dessous comme mesures absolument nécessaires pour répondre d'une manière effective á cette situation de plus alarmante. Ces recommandations se présentent comme suit :

"Compte tenu de la gravité de la situation, nous, Américain - Mauritaniens et nos Alliés vivant aux Etats Unis :

• Appelons le président Mohamed Ould Ghazouani à prendre les mesures correctives nécessaires pour garantir que les droits fondamentaux de tous les Mauritaniens soient protégés, comme le stipule la constitution.

• Exigeons justice pour Oumar Diop et Mohamed Lamine Ould Samba. Nous voulons que leurs meurtriers soient arrêtés et punis pour les crimes commis conformément á la loi.

• Demandons la libération immédiate et sans condition de tous les détenus.

• Demandons la démission immédiate de Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine Ould Hwerzi, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, et de General Mesgharou Ould Sidi, Directeur General de la Sûreté Nationale car ils ont failli á leur devoir envers le peuple mauritanien.

• Condamnons la transformation des immigrés subsahariens (Sénégalais. Maliens et Guinéens) en boucs émissaires qui risquent l''expulsion. Au lieu d'ignorer les faits, le gouvernement mauritanien doit assumer sa responsabilité en reconnaissant les faits tels quels et y apporter des solutions idoines.

• Dénonçons le rapport médico-légal attribuant son décès á "un arrêt cardiaque et une morbidité grave du système nerveux central associé á une intoxication á la cocaïne et une consommation récente d'alcool." C'est une atteinte grave á la mémoire de la victime et á l'honneur de sa famille.

Ce rapport qui n'a aucun mérite vise uniquement á assurer l'impunité á l’appareil répressif du système au détriment de la justice.

• Exhortons le Congrès Américain et le Département d'État à faire pression sur le gouvernement mauritanien tant que la violence contre les militants anti-esclavagistes et des droits de l'homme continue.

Il s'agit d'une situation potentiellement explosive qui pourrait entraîner une perte massive de vies humaines dans une région hautement sensible. Nous espérons que le gouvernement prêtera une oreille attentive á notre appel à la liberté et à la justice avec l'urgence requise avant que ce ruisseau de sang ne se transforme en fleuve.

Nous espérons que notre appel sera entendu et que des mesures correctives seront prises pour préserver la paix civile dans l'intérêt supérieur de la nation."



De la part La Diaspora Mauritanienne & Allies aux USA

333 East 102nd Street Apt 330

New York NY 10029



Contacte :

Bakary Tandia (347)6834204

Cherif Sanghott (216) 3199601