Affaire Oumar Diop : la police blanchie, le corps est enterré ce samedi

Ce samedi matin, il y avait foule à morgue de la mosquée de Thierno Bamba de Arafat Mesjid Nour. Et pour cause, la levée du corps du jeune Oumar Diop, mort, depuis le 29 mai dernier suite à une interpellation par la police. La famille avait exigé une autopsie et une enquête sur les circonstances du décès de son enfant. Les prélèvements effectués et expédiés au Maroc sont revenus vendredi 9 juin. Et selon le communiqué publié par le parquet, le rapport de l’expert médico-légal révèle que le jeune diop est mort d’un « infarctus avec atteinte aiguë du système nerveux central lié à une intoxication à la cocaïne à forte dose, avec consommation récente d’alcool. ». La police, suspectée d’avoir été à l’origine de la mort du défunt pour l’avoir arrêté et conduit au commissariat de Sebkha1 avant de se retrouver à l’hôpital où sa mort a été constatée, dans la nuit du 29 mai est donc blanchie. Dans un communiqué au lendemain du décès de Diop, la police avait parlé déjà de bagarre entre Diop et trois autres personnes et qu’elle l’avait trouvé sous l'effet de produits psychotropes et l'avait conduit au commissariat. Une thèse battue en brèche par des témoins ayant assisté à la scène et dont l'un est arrêté depuis quelques jours.

Suite donc à la cette communication du parquet, la famille décide de la levée du corps, le lendemain en vue de l’enterrer. Selon le communiqué diffusé aussitôt après avoir pris connaissance du rapport du légiste, la famille se déclare dans l’impossibilité d’effectuer une contre-expertise, en dépit des réserves sur le contenu a décidé de s’en remettre à ALLAH et donc d’enterrer le corps, ce samedi 10 juin 2023.. Lors de la prière mortuaire, le père de Diop, par la voix de l’imam qui a dirigé la prière, a profité des circonstances pour remercier tous ceux qui ont compati avec la famille et l’ont accompagné dans cette épreuve douloureuse. Le père de Diop a ensuite prié pour que cesse les injustices à l’endroit des faibles dans notre pays, pour que disparaisse la haine des cœurs des musulmans que nous sommes.