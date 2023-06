Communiqué N°01/Juin 2023 de la famille de feu Oumar Diop

BISSIMILLAHI RAHMANI RRAHIM,

Par la voix de ma famille et celle de tous les mauritaniens épris de justice, nous adressons nos salutations et nous vous disons Merci.

Nous tenons à présenter nos condoléances à la famille de Feu Mohamed Lemine abattu à Boghé le mardi 30 Mai 2023. Nous témoignons notre compassion aux persécutés à la suite des événements regrettables que nous vivons présentement.

Le présent communiqué a pour objectif d’informer l’opinion publique sur l’état d’avancements de la démarche de notre famille visant à établir la vérité sur la mort de notre frère et fils qui a laissé une femme et des enfants en très bas âge.

A la demande de la famille du défunt Oumar DIOP ;

➢ Une autopsie a été effectuée par le médecin légiste le Lundi 29 Mai 2023 en présence du substitut du procureur, de l’avocat de la famille, du commissaire de police, du médecin désigné par la famille et de deux membres de la famille.

➢ Le Mercredi 31.05.2023, nous avons été informés par le procureur que les policiers en service au commissariat le jour des faits font l’objet d’une audition par rapport au cas de notre défunt frère et sur les circonstances de sa mort.

➢ Un rapport de constat provisoire de l’autopsie a été remis au médecin conseil de la famille.

➢ Le 01/06/2023 un Médecin légiste Marocain requis par le parquet du Tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest a procédé à un complément d’autopsie en présence du médecin légiste mauritanien et des médecins conseils de la famille.

➢ Nous déplorons que des jeunes Mauritaniens soient actuellement arrêtés par la police dans différents endroits dans le pays et de façon arbitraire, de manière violente et même à domicile sans respect des procédures légales et des principes de notre Sainte Religion.

➢ Nous interpellons les organisations de défense des droits de l’homme et prenons l’opinion nationale et internationale à témoins pour assurer que notre démarche n’est qu’une lutte contre les multiplications des violences policières qui s’abattent sur les populations.

➢ Nous suspendons notre volonté de procéder à la levée du corps jusqu’à l’obtention du rapport définitif de l’autopsie par le médecin légiste marocain.

Nous exhortons les populations exprimant leur exigence de justice de le faire dans le respect de l’ordre public. Nous exhortons, de même, nos autorités à la retenue dans les répressions disproportionnées à l’égard de la population et en particulier de la jeunesse pour laquelle il nous semble important de procéder à la libération de ceux en détention dans les commissariats pour favoriser le retour à une situation plus apaisée.

La réclamation légitime de notre famille se limite à l’établissement de la vérité et que justice soit rendue.

Famille feu Oumar Diop

ElHadj Boubacar Diop