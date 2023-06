Mort du jeune Diop : Pourquoi l’autopsie traîne-t-elle ?

Le jeune Oumar Hamady Diop est décédé depuis quatre jours ,son corps est en souffrance à la morgue de l’hôpital national .Les parents exigent de connaître les résultats de l’autopsie. Selon des sources concordantes, les prélèvements opérés au lendemain de son décès ont été envoyés à Dakar, ensuite au Maroc avant d’atterrir en Tunisie. Les sénégalais se seraient déclarés incompétents et au Maroc, les procédures seraient, dit-on, trop longues. Les prélèvements effectués ne suffisent-ils pas pour une analyse fiable ? En attendant la famille a choisi d’attendre pour être édifiée sur les véritables circonstances du décès de son enfant. La question que l’on se pose est de savoir pourquoi les résultats traînent tant ? Les médecins mauritaniens ne peuvent-ils pas réaliser cette autopsie ? Que cherche-t-on à découvrir? Selon les sources proches de la famille, des émissaires ont commencé à défiler chez les Diop. L’objectif serait de les amener à récupérer le corps aux fins de l’enterrer. L’enquête se poursuivra, promettent les autorités, pour disent-elles retrouver les auteurs du crime. Ce qui semble écarter totalement la responsabilité des forces de l’ordre. Dans leurs communiqués, elles ont affirmé que le jeune Oumar se battait avec un gang qui s’est enfui à l’approche de la police. Ils seraient activement recherchés. La famille campe sur sa position.

Par ailleurs, on apprend que les parents du jeune mort à Boghé au cours de la manifestation de soutien à Diop auraient refusé de récupérer le corps, exigeant un PV, un certificat médical et une enquête. Elle s’apprête à déposer une plainte auprès du procureur de la République. Un émissaire gouvernement est annoncé à Boghé aujourd’hui pour, croient savoir nos sources jouer le médiateur ???

Une chose est évidente, nos autorités doivent rapidement trouver un moyen d’apaiser la tension. Halte aux boucs émissaires. Les auteurs des bavures policières doivent être identifiés et sanctionnés ; les brebis galeuses ne doivent pas salir le corps de la police et perturber les rapports entre les citoyens. Les différentes manifestations observées ça et là révèlent comme un ras -bol des jeunes et une défiance vis-à-vis de ce corps.