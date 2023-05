Coalition CVE/VR - CVE: Communiqué de presse

Comme tous les Mauritaniens, la Coalition CVE/VR - CVE a appris l’odieux assassinat de notre

compatriote Oumar Diop, tué dans les locaux du Commissariat de Sebkha 1 dans la nuit du

28 au 29 mai 2023. Cette énième forfaiture intervient à peine trois mois après l’exécution de

Souvi Ould Cheine dans les locaux d’un autre commissariat, celui de Dar Naïm. Non

contentes d’avoir ôté la vie à un citoyen qu’elles se devaient de protéger, les forces de

l’ordre s’empressent de publier un communiqué tendant à salir la mémoire de la victime

comme elles l’avaient fait lors de l’assassinat de Souvi. Ce communiqué, rédigé à la hâte et

truffé d’incohérences, sonne comme un aveu de culpabilité et traduit la volonté de couvrir

ce qui apparait comme le résultat tragique d’un excès de zèle de ceux-là mêmes censés

protéger les citoyens.

Comme si cela ne suffisait pas, le régime du Président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani n’a

rien trouvé de mieux à opposer à la jeunesse du pays, sortie dans beaucoup de nos localités

pour manifester son indignation, que des tirs à balles réelles qui auraient fait une nouvelle

victime, du nom de Mohamed Lemine Ould Sambe, du côté de Boghé en cette matinée du

30 mai 2023.

Ces tragédies, tout comme celles qui avaient coûté la vie à Souvi, Abbas Diallo et Lamine

Mangane, sont en effet une suite logique du permis de tuer du noir délivré aux

représentants les plus zélés du système raciste et esclavagiste qui nous gouverne à travers la

promulgation de la loi d’amnistie protégeant les auteurs des crimes de génocide contre la

communauté noire pendant les années de braise. La Coalition, tout en présentant ses

condoléances les plus attristées aux familles des victimes, rappelle qu’on ne peut construire

l’unité nationale sur le déni de justice et exige :

- L’arrêt immédiat de la répression brutale contre les jeunes sur l’ensemble du

territoire national.

- La libération sans condition de tous ceux qui sont arrêtés suite aux présentes

manifestations et qui sont soumis à des tabassages et à des humiliations dans les

différents commissariats du pays.

- L’ouverture d’une enquête indépendante pour mettre la lumière sur les circonstances de ces

assassinats et la traduction des responsables devant la justice.

- L’abrogation de la loi d’amnistie de 1993, cadre légal de toutes les exactions à

l’endroit des Noirs de Mauritanie.

Nouakchott, le 30 mai 2023

La Cellule de Communication