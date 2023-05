Meurtre de Oumar Hamady Diop au commissariat de Sebkha I:  l'AFCF dénonce !   

Apres avoir été arrêté par la police et déposé au commissariat de Sebkha I de Nouakchott, un jeune mauritanien répondant au nom de Diop Oumar Hamdy à été déclaré mort par les policiers. Selon des sources concordantes et les sévices trouvés sur son corps, ce jeune a été torturé par les policiers, ce qui pourrait expliquer sa mort. L'autopsie permettra de savoir exactement les causes de sa mort. Oumar Diop laisse une épouse en état de grosse de 5 mois et trois petits orphelins.

Ce genre de pratiques est devenu courant dans nos commissariats. En effet, en février dernier, un autre jeune, activiste des droits humains avait subi le même sort au commissariat de Dar Naim 2 de Nouakchott. Les parents et organisations de défense des droits de l'homme attendant toujours que justice lui soit rendue. Face à ces agissements dans nos commissariats de police, l'association des femmes cheffes de famille (AFCF):

- condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble , ces meurtres répétés qui consacrent l'impunité dont bénéficient les forces de l'ordre

- déplore un net recul des libertés dans le pays et un retour à la répression des paisibles citoyens,

- exige que l'autopsie soit effectuée par un médecin légistes assermenté et dans la transparence totale

- réclame une enquête sérieuse et impartiale pour élucider les circonstances du décès et situer les responsabilités dans cette affaire afin de sanctionner les coupables.

- Appelle tous les mauritaniens à se mobiliser pour contrer ce genre de pratiques contraires aux principes fondamentaux des droits de l'homme.

- met en garde contre tout amalgame, c’est une affaire de tous les mauritaniens dans leur diversité ethnique et culturelle..