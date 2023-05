Vive indignation sur la toile après une mort dans un commissariat de police

La mort d’Omar Hamady Diop, un jeune originaire de la ville de M’Bagne, dans les locaux d’un commissariat de police de la commune de Sebkha, au cours de la nuit de dimanche à lundi, suscite une

vive indignation et une condamnation unanime sur les réseaux sociaux.

Parmi ces réactions, on peut noter celle de Hampaté Bâ, conseiller à la primature et acteur politique du département de M’Bagne, qui écrit: « avant quelque rapport que ce soit, je suis profondément meurtri

dans ma chair, au vu des images du corps d’Omar Hamady Diop, qui circulent sur la toile, et attristé par cette forme inhumaine de traitement d’un citoyen dans un lieu où il doit le plus se sentir en sécurité.

Une coïncidence terrible, car aucun mauritanien ne peut ne pas se rappeler du cas de Souvi, décédé suite à de mauvais traitements en détention, le 10 février 2023».

Mohamed ould Mounir, dénonce « une bavure flagrante et énorme. Entrer dans un commissariat de police est devenu un acte à hauts risques qui se paye au prix de sa propre vie. Et ca peut arriver à n’importe qui.

Il ne faut pas que les coupables et les responsables s’en tirent. La pression doit continuer jusqu’à ce que justice soit rendue.

Tant que les forces de sécurité brutalisent les citoyens, en toute impunité, il ne faut rien espérer pour ce pays. »

Indignation également du côté de Balla Touré, néo député de la coalition « Espoir Mauritanie » qui raconte les conditions dans lesquelles M. Diop, « détenteur d’une importante somme, a été raflé, conduit dans un commissariat de police » et appelle à faire toute la lumière sur cette affaire, pour que justice soit rendue.