Docteur Boubou BA, candidat de la Coalition du pôle de l’alternance Sawab-Rag en Europe: Déclaration

Le second tour de l’élection législative pour le siège de la zone Europe s’achevait, à 19h, ce dimanche 27 mai 2023.

Avant tout, j'adresse mes sincères remerciements à la diaspora mauritanienne en Europe, venue massivement aux urnes les 13 et27 mai 2023.

En ma qualité de candidat de l’Opposition unifiée, je reconnais ma défaite et félicite mon adversaire, du parti Insaf, Monsieur Issa Manséga Diawara, auquel je souhaite plein succès dans son nouveau mandat. Je lui suggère de se rapprocher des communautés de la diaspora, qui résident hors de France, afin de faciliter leur enrôlement à l’état-civil, source de bien des contrariétés pour beaucoup d’entre eux. Je lui demande, surtout, de ne pas s’associer à la présidence du Parlement, par le Général Mohamed Ould Meguet. Au nom de la lutte, des Mauritaniens, contre l’impunité, nous devrions garder un minimum de décence, en dépit de nos désaccords structurels.

Aux électeurs qui m’ont accordé leurs suffrages et mené campagne à nos côtés, j’adresse mes plus vifs remerciements. Ma gratitude infinie va aux camarades de l’Ajd-Mr, de l’App, du Frud, de Tawassoul, de l’Ufp, ainsi qu’aux républicains de l’And et de l’Udp, sans oublier les citoyensnon-partisans. Il convient, enfin, de souligner la prestation plus qu’honorable de la Céni à Paris, malgré le désaveu de l’institution, au niveau national.

La bataille des idées et de la persuasion se poursuivra jusqu’à l’élection présidentielle de 2024 et bien au-delà ; sur le chemin de l’égalité, de l’abolition des privilèges tribaux et de l’abrogation de la loi d’amnistie de 1993, il nous revient de rehausser le niveau de la mobilisation. En perspective de l’échéance, il nous appartient de mieux raffermir l’unité des rangs de l’opposition, afin d’améliorer le taux d’inscription sur les listes électorales. Nous devons exiger l’ouverture de nouveaux centres de vote à l’intérieur de l’espace européen. De même, nous incombe-t-il d’imaginer une réponse vigoureuse, à l’inégalitéde moyens, face au camp de l’Etat et du bloc conservateur. La victoire de l’adversaire n’a été que le fruit de sa supériorité financière.

Courage à tous, une autre Mauritanie nous appelle à l’engagement ! Sachons agir, à la hauteur du défi !

Docteur Boubou BA, Paris, le 27 mai 2023