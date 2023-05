Le Calame: Nous sommes à quelques heures de la fin de la campagne électorale. Quelle évaluation vous en faites?

-Mohamed Lemine Chouaib: Globalement, la campagne s’est bien déroulée sauf que nous avons déplorons l’absence de programme des partis concurrents et donc de débats. Notre principal concurrent, en particulier INSAF a choisi de distraire les citoyens par des caravanes, des cortèges de voitures et de la musique, ce qui, il faut le dénoncer, dérange la quiétude de nos paisibles populations, occupées et préoccupées par leurs problèmes de subsistance, voire de survie ; nos concurrents ne proposent rien pour les sortir de cette précarité. En revanche, nous, Tawassoul, nous avons élaboré de sérieux programmes tenant compte des spécificités de chaque circonscription.

Contrairement aux autres candidats, les activités et autres soirées du parti INSAF sont tolérées et peuvent durer au delà même des horaires fixées par la loi, leurs candidats profitent des largesses pour ne pas dire de la complicité des organes de surveillance comme les autorités de régulation des médias et de la publicité, exploitant ainsi leur proximité avec le pouvoir pour user, abuser des moyens. Ils ont joué dans l'exhibitionnisme. Nous sommes convaincus que les électeurs ne sont plus dupes et ne manqueront pas de sanctionner ces dérives.

- Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour le jour J?

- Les citoyens auront à départager les concurrents, démocratiquement, je l’espère ; nous sommes prêts, nos équipes ont sensibilisé, mobilisé et expliqué aux électeurs comment voter, parce que, ce qui importe le jour du scrutin, c’est éviter des pertes de voix. J’espère que tout va bien se passer et que les citoyens placeront en tête, le 13 mai, les listes de Tawassoul et qu’il va gagner haut la main, incha Allah.

-A quelques heures du scrutin, dans quel état d'esprit vous êtes?

-Nous sommes optimistes et sereins; les populations de Toujounine et partout dans le pays ne vont pas se tromper, ils vont voter le meilleur et le meilleur parmi tous est Tawassoul. Le bilan de ses élus, aussi bien dans les maires qu’au niveau du Parlement, est plus que satisfaisant, ce parti des masses a fini de prouver son engagement pour le pays et ses citoyens.