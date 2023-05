Message de campagne: L’UDP bat le rappel des troupes

Ce fut un début de campagne avec mobilisation inédite pour les candidats de l’UDP qui ont battu le rappel des troupes pour un succès éclatant et triomphal lors de la deuxième journée de campagne pour les élections législatives, régionales et municipales. Ce parti, qui a vu le jour avec l’arrivée du multipartisme en 1992, peut se glorifier d’être la plus ancienne formation politique de l’ère démocratique en Mauritanie. Et entretemps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. En dépit des incertitudes, de l’histoire du monde, en dépit des soubresauts inhérente à la vie d’une nation, le Parti pour la Démocratie et le Progrès est debout, se massifie de jour en jour et occupe une place privilégiée au sein de la mouvance présidentielle, position qu’il tire de son assise populaire incontestable.

De l’espoir, il y’en a eu certainement pour cette formation politique qui a su tenir la barre haut en gagnant à chaque fois des sièges au parlement et des communes , et envers et contre tout. En dépit de ses scores honorables, le parti ne dort pas sur ses lauréats mais il entend réconforter sa position au sein de la Majorité Présidentielle en mettant sa légitimité populaire au service du Président de la République Mohamed Cheikh El Ghazouani. C’est pourquoi il est toujours à la conquête de nouveaux succès politiques comme l’a souligné la Présidente de cette formation Naha Mint Hamdi Ould Mouknass devant les militants et sympathisants à Nouakchott le 28 avril au cours d’un meeting populaire.

L’on comprend dès lors la ferveur des militants et sympathisants de cette formation politique tout au long de cette première semaine de campagne notamment la journée du lancement à Kaédi et celle du meeting de Nouakchott qui ont sonné le rappel des troupes. L’UDP rassure l’électorat acquis, persuade l’électorat flottant et convainc l’électorat opposé. Et ses résultats en ce début de campagne sont impressionnants.

Cette campagne s’inscrit dans une dynamique de mobilisation derrière le Président de la République afin de l’accompagner jusqu’en 2024 en contribuant dans la construction inlassable de la paix et du progrès dans une Mauritanie unie dans la diversité et résolument tournée vers l’avenir. Ces moments de meetings, de communions avec les militants et sympathisants, de prise de parole, ont été des moments forts pour une formation politique qui ne laissera aucun parti politique lui ravir la vedette dans le soutien au Président de la République.

Coordination nationale de Communication UDP