Chers frères et amis militants du Parti INSAF de Rosso

J’aimerais de prime abord vous présenter mes salutations fraternelles et mes vœux pour une bonne fin de Ramadan tout en félicitant nos candidats pour la Mairie, le Conseil régional et les deux députés pour la confiance que le Parti INSAF leur a accordée pour défendre ses couleurs à Rosso.

Permettez-moi de vous rappeler que j’ai eu l’honneur et le privilège d’être choisi, dans un premier temps, par le Parti candidat Maire de Rosso.

Je saisis cette occasion pour exprimer, haut et fort, à la Direction du Parti, mes remerciements les plus sincères et toute ma gratitude pour cette haute distinction dont j’ai été l’objet et qui a été bien accueillie à Rosso et ailleurs par beaucoup d’enthousiasme et d’enchantement. En effet, plusieurs segments de la population de la Commune de Rosso, y compris de Grands Électeurs, des leaders d’opinion et des courants de l’opposition même radicale, m’ont apporté très tôt leur soutien. Je tiens à remercier ce grand monde et à l’assurer de la continuité sur le chemin du progrès social des populations et de l’unité nationale.

Une disposition de la loi n 012/ 2023 du 23 février2023 relative à mon inéligibilité en raison de ma fonction de Directeur Général de la société des Bacs dont le siège est à Rosso a été soulevée et le Parti a retiré, par conséquent, ma candidature pour investir mon frère et ami l’ancien Ministre Bamba ould Daramane pour un second mandat Maire de Rosso.

Comme je l’ai déjà déclaré, je me félicite des avancées significatives accomplies par mon pays dans la consolidation des bases claires, solides et rigides de l’Etat de droit et surtout leur respect par les citoyens et les institutions de la République.

Base d’entente

Comme vous le savez, les candidatures du Parti INSAF à Rosso, pour les prochaines compétitions électorales, sont désormais connues et déposées auprès de la CENI; c’est à dire: les deux (2) Députés, le Maire et sa liste municipale, le Président et la liste du conseil régional.

Pour cette occasion critique, je voudrais interpeller, rapidement, l’esprit patriotique et le sens de responsabilité des Responsables des structures locales( Section et sous section) ainsi que les cadres d’une façon plus générale pour leur demander de se rappeler les résultats de l’UPR dans les élections municipales et législatives de 2013 et ceux plus récents des présidentielles de 2019.

Ce bref rappel historique exige de l’ensemble des sensibilités politiques appartenant, d’une manière ou d’une autre, au Parti INSAF à Rosso, de se dépasser sincèrement pour trouver un terrain d’entente pour un soutien actif et agissant des candidats investis pour défendre les couleurs de l’INSAF à Rosso.

Sans prétendre avoir une solution magique capable de faire taire définitivement les divisions ayant animé ces dernières années la scène politique de Rosso, il me semble, à travers ce que j’ai entendu des uns et des autres, qu’il se dégage une base d’entente et de compréhension sur laquelle on peut tendre de bâtir une unité d’action pour les élections en perspectives.

En effet, chacun des candidats à la candidature avait déclaré, à l’époque, haut et fort soutenir, en tout état de cause, les choix définitifs du Parti INSAF.

Maintenant, le Parti a investi:

- M Bamba ould Daramane Maire,

- M Mohamed Vall El Alem dit Mouttaly

- M Fall Roghaya Ahmed Députés de ROSSO

- et les listes municipales et régionales.

Il faut donc impérativement traduire, sur le terrain, cette position politique de discipline au service du Parti et de soutien à ses candidats, par des engagements solennels et des déclarations publiques courageuses de la part de chacun des anciens candidats à la candidature et des leaders d’opinion qui les soutenaient.

Une fois, cette étape cruciale serait franchie, on doit multiplier, par la suite, toutes les formes de contacts pour organiser les retrouvailles entre les militants, les anciens amis, les parents, les frères et les sœurs longtemps séparés sans raison majeure.

Une mobilisation au dessus des clivages

Une telle approche est urgente pour créer, à la veille des dix (10) derniers jours de ce mois béni du RAMADAN, une ambiance enthousiaste et favorable à l’organisation d’une campagne électorale unitaire pouvant aboutir, dans cette compétition électorale nationale, à la victoire du Parti INSAF à Rosso.

La demande populaire de l’UNITE POLITIQUE D’ACTION à ROSSO est pressante pour une approche consensuelle.

Nous cadres et acteurs politiques du Parti INSAF à Rosso, avons le devoir de nous engager, tous et sans réserve, à faire gagner toutes les listes de notre parti et à apporter notre contribution, dans la constitution d’une majorité parlementaire écrasante à notre Président de la République, son Excellence Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, afin de lui permettre de continuer son élan des réalisations économiques et sociales dans l’intérêt général des populations mauritaniennes.

Il est évident que lorsque l’on souhaite œuvrer pour le progrès et la prospérité des populations de sa commune, de sa Moughataa, de sa région, de son pays, l’on doit accepter d’en payer le lourd tribut de peines, de privations et de sacrifices. Il faut, pour ce faire, créer les conditions d’une mobilisation de solidarité, une solidarité large, active, au - dessus des clivages absurdes et artificiels qui n’ont fait que porter préjudices à l’intérêt général et à la situation politique locale de notre parti INSAF.

En un mot, le sursaut patriotique et l’engagement au service de notre Parti dans le soutien résolu de la politique de notre Président constituent une urgence à la cohésion autour de l’essentiel.

A Rosso, notre diversité ethnique et culturelle est un facteur d’un dialogue constant et quotidien entre nos différentes communautés. C’est une donnée si permanente de notre société qu’elle s’est naturellement intégrée à notre manière d’être. A la campagne comme à la ville, les populations de la Moughataa de Rosso vivent ensemble, travaillent ensemble, souffrent ensemble des mêmes difficultés de la vie, participent en commun à l’action politique, pratiquent la solidarité, assistent aux mêmes cérémonies familiales, bref, se fréquentent, s’apprécient mutuellement. Nombreuses à Rosso sont les familles composées de parents issus des différentes ethnies de la Mauritanie.

Les populations de Rosso communiquent facilement entre elles parce qu’elles parlent, toutes, leurs langues respectives.

Elles constituent un exemple magnifique de cohésion sociale et d’unité nationale que les acteurs politiques doivent développer et consolider. C’est le devoir sacré des patriotes et démocrates que nous sommes.

C’est la raison pour laquelle et au delà des enjeux électoraux actuels, parmi nos principaux objectifs, doit figurer, en premier lieu, celui de léguer aux générations futures cet exemple heureux de cohésion et de brassage qui sont une marque spécifique de l’identité de notre ville.

D’ailleurs, nous devons nous déplacer ensemble, main dans la main, et aller au contact des populations, leur parler afin d’éviter à notre pays les poussées extrémistes dangereuses et autres dérives de nature à plomber notre élan patriotique vers le développement économique et social de notre pays dans une cohésion sociale et une solidarité nationale.