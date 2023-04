Le football est un jeu. Fédérateur, il rapproche les pratiquants, les dirigeants et les supporters pour n'en faire qu'une seule et même famille. Les énormes sommes d'argent drainées et les intérêts (politico)économico-financiers – naturellement conflictuels… – ne doivent jamais nous le faire oublier.

Certes la parole est d’argent, le silence est d'or et la meilleure réponse aux imbéciles. Certes, notre sainte religion est toute définie dans son appellation Islam (paix) et ce comportement (de retenue) paisible, respectueux n'est jamais autant recommandé qu'en ce mois béni de Ramadan. Cependant, nous restons des êtres de sang et de chair, sensibles à toute attaque, provocation, agression (surtout injustifiées). Et nous voilà donc, à un moment, obligés de réagir, quand nous sommes touchés au plus profond de notre être.

Le football est un jeu et l’on ne doit pas le sortir du terrain où il est pratiqué. Il ne doit pas servir de prétexte pour régler des comptes, déverser sa bile sur quelqu’un, une communauté, une ethnie, une race, un pays, une religion. Le football est un sport planétaire, suivi et regardé partout. Les joueurs sont connus mais aussi les dirigeants et les media (journalistes, reporters, commentateurs, consultants…)Savoir se concentrer sur le rectangle vert et ne pas le pourrir d'éléments externes très souvent subjectifs et venimeux, c'est ce que n'ont pas su faire les deux personnes en charge de « commenter » le match Mauritanie-RDC.

À Romain Grimaud, je voudrai juste rappeler que la Mauritanie est un pays africain et ancienne colonie française. Je voudrais aussi lui rappeler que la RDC (ancien Zaïre) est une ancienne colonie belge. Si penchant il devait avoir, ce serait donc plutôt de notre côté… Mais, même si les équipes viennent de Mars, Jupiter, Mercure ou Saturne, un commentateur doit savoir contenir ses émotions et ne pas prendre parti ouvertement pour une équipe. Sur notre but d’anthologie, Romain a réagi comme si Mohamed Soueïd « Capi » avait marqué le but le plus facile du monde. En fait, il ne l'a même pas commenté car occupé à ravaler sa salive et cacher son immense déception. Sa réputation en a pris un sacré coup, chez nous et partout ailleurs.

Consultant ! Ce mot complètement galvaudé a perdu son sens noble. Est ainsi appelé maintenant tout individu sachant distinguer une touche d'un corner, connaissant les noms de deux ou trois joueurs, capable de s'asseoir sur une chaise et, se sachant filmé, déballer toutes sortes de bêtises que même l'oreille se refuserait à entendre. Quant à celui qui était au commentaire et à qui je ne veux pas faire de publicité en écrivant le nom, il doit avoir un contentieux avec l'arbitre tunisien, la Tunisie, la Mauritanie, notre président de fédération, la CAF ou tout ce monde en même temps. Guy (Beeeuuur !!!) Demel ! Qu'est-ce qu'il démêle ? Mais de quoi je me mêle ? Qui es-tu ? D'où viens-tu, que fais-tu et que sais-tu ? Je suis sûr que nos frères ivoiriens ont mal pour toi car quel triste et indigne comportement as-tu eu à l'égard de leur famille mauritanienne ! C'est ta façon de chercher à gravir les échelons à « Canal – » ? Ta marque de solidarité envers Charles Mbuya (respectable et respectueux monsieur) et la famille « Canal moins que rien » ? Ou alors tu n'arrives peut-être toujours pas à digérer le cinglant 3-0 que les boutiquiers que nous sommes vous ont infligé en préparation du CHAN Algérie 2023 ? Accuser un arbitre de partialité, un pays et son président de fédération d'actes de corruption, c'est indécent et excessivement grave. À la limite provocateur, incitation à la haine et au mépris…

‘’Canal moins que rien’’

Je ne doute pas que nos dirigeants feront ce qu'il faudra pour laver cet affront mais j'ose surtout espérer que la chaîne « Canal moins que rien » sur laquelle tu fais ton show saura prendre ses responsabilités et les sanctions disciplinaires appropriées. Piètre footballeur tu as été, catastrophique consultant (plutôt con-insultant) tu es.

Je me demande s'il a déjà supporté avec autant de chauvinisme, de cœur et de passion son propre pays, la Côte d'Ivoire ! Il était plus remonté que les Congolais eux-mêmes. Mais sache que tu as été plus que minable, irrespectueux, irresponsable, arrogant et à vomir de honte. Ta rancœur te brûlera, ta voix ne porte pas plus loin que le bout de ton nez. Alors crie, saute, agite-toi autant que tu voudras sur le plateau mais il ne te restera que tes yeux pour pleurer ce match nul (immérité). En football, comme en toute chose, quand il y a un retour, c'est qu'il y a eu un aller. Mais ça, nos deux clowns l'ont sciemment oublié. Je ne les ai pas entendus s'indigner du carton rouge direct dont a écopé Idrissa Thiam « Kaaw » dès le premier quart d'heure du match aller. Je ne les ai pas entendus parler de l'origine ethnique ou raciale de l'arbitre sud-africain et d'une éventuelle accointance qu'il aurait eue avec le président de la fédération congolaise… Je ne les ai pas non plus entendus critiquer le choix de l'horaire (13h00) en cette période très chaude de l'année et face à une équipe pratiquant le Ramadan, à l'instar de ses dirigeants et de son entraîneur…

Tous les buts encaissés reflétaient un manque flagrant de lucidité. Normal, me direz-vous, quand on a passé dix heures sans manger ni boire et qu'on n'a pas le droit de se réhydrater pendant le match. Mais ils ont fait abstraction de tout ça, nos fiers guerriers, sans crier haro sur l’arbitre, les joueurs ou les dirigeants congolais. Si, comme le dit clairement monsieur Demel (qui ne démêle rien mais mélange tout), nous avons corrompu l’arbitre, pourquoi n'avons-nous pas gagné ? Pourquoi n'a-t-il pas sifflé penalty sur la sortie dangereuse du gardien face à Mama Niass? Pourquoi ne l'a-t-il pas plus accordé quand Capi est tombé dans la surface ? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait quand un défenseur a bousculé Keïta dans le dos, toujours dans la surface et dans les ultimes instants du match (même « Je me mêle de tout » a reconnu, forcé et contraint en direct, qu'il y avait « quelque chose ») ? Bref, l’arbitre est seul maître du terrain et pouvait siffler penalty. Tout ça, ils n'en parlent pas, encore moins de notre outrageuse domination durant toute la partie avec des occasions innombrables (bravo au gardien congolais !).

C'est pour ça que vous êtes là, pour dire avec objectivité ce qui se passe et non pas exprimer vos souhaits et votre soutien de manière aussi répugnante et arrogante. Autant les commentaires des joueurs, dirigeants et supporters congolais me faisaient sourire, autant vos partisans commentaires (qui auraient dû être des « comment se taire ») me dégoûtaient. D'ailleurs, j'ai zappé, je n'en pouvais plus de peur de casser ma télé. Vous en avez oublié le match et faisiez un procès de mauvaise intention à l'arbitre tunisien et à la Mauritanie.

Toujours est-il qu’il reste deux journées à jouer et ce sera forcément les équipes les plus méritantes qui seront à l'arrivée. Alors, laissez le terrain donner son verdict et aller verser votre venin ailleurs ! Nous, Mauritaniens, nous sommes très fiers que nos matchs contre un géant d'Afrique fassent couler autant d'encre et de salive. Le fait tout simplement de pouvoir rivaliser avec la RDC est tout à notre honneur. On devrait être encouragés pour les progrès effectués – on vient du néant… – et non traînés dans la boue, accusés de tous les maux possibles et imaginaires par des soi-disant connaisseurs de foot. Et à supposer même que l'arbitre ait été de notre côté ou pris de mauvaises décisions, cela aurait été une Première ? Que n'a-t-on pas vu comme décisions incompréhensibles en football ? Vous voulez parler de scandale d'arbitrage ?

Petit rappel historique pour ces atteints d'Alzheimer

En 1982, on refuse à Roger Milla un but valable contre le Pérou. Si le but avait été accordé, l’Italie n'aurait certainement pas franchi le premier tour pour se retrouver quelques semaines après championne sur le toit du Monde. En 1982, RFA-Autriche, « le match de la honte » : les cousins germains se mettent d'accord pour éliminer l’Algérie. En 1986, Maradona, « El Pibe de Oro » marque de la main contre l'Angleterre et ira au bout avec l'Albiceleste. En éliminatoire de la coupe du Monde 2010, Thierry Henry et la France – Tiens donc,« votre »France… – se qualifient grâce à un but de la main contre l’Irlande. Tout récemment au Qatar, l'arbitre « oublie » de siffler un penalty pour le Maroc en demi-finale contre la France, tout comme en 1998 où le Brésil déjà qualifié et menant au score à dix minutes de la fin perd bizarrement devant la Norvège à la dernière minute (penalty ?!), éliminant ainsi le Maroc qui atomisait dans le même temps l'Écosse, 3-0. Lors du dernier CHAN en Algérie, nous avons été sortis par un penalty plus que généreux – il y a dix actions de ce genre par match et un avertissement verbal aurait suffi – accordé aux Sénégalais, futurs vainqueurs de la compétition…

Ce sont là (parmi tant d'autres) des décisions graves, catastrophiques et ayant décidé du sort de la plus grande compétition de football. Mais, même là, on n'a pas eu des propos aussi déplacés que ceux de monsieur « Je me mêle de tout ». Votre chaîne a vu Bein-Sport lui arracher ses meilleurs éléments, vous êtes devenus « Canal moins que rien » et vous faites avec ce que vous avez sous la main, c'est-à-dire un oisif ramassis de mendiants de notoriété. Thierry Gilardi doit s'en retourner dans sa tombe de voir son héritage autant bazardé, lui qui avait donné au mot commentaire tout son sens. À cet égard, chapeau, Habib Bèye ! Indiscutablement le meilleur aujourd'hui. Il a pratiqué au plus haut niveau, il est connaisseur, franc, éloquent, sincère, correct, poli, impartial. Il dit ce qu'il pense avec des arguments en béton, les yeux dans les yeux de ses collègues spécialistes, sans complexe aucun.

Maintenant, analysons les actions qui mettent ces deux gigolos en furie. Penalty pour Bakambu : sur le tacle de Lamine Bâ « Assurance », le ballon roule sur son dos et il n'est pas évident qu'il l’ait touché de la main. Le ballon ayant d'abord touché une partie du corps, il n'y a plus penalty dans ce type d'action. Expulsion de Bakambu : l'arbitre a sifflé bien avant que le défenseur ne fasse une passe en retrait. Niass le savait, c'est pourquoi il a pris le ballon. Mais pourquoi Bakambu ne s'arrête-t-il pas ? Pourquoi tendre la jambe ? Il avait en tête le coup de pied de Niass en 1èremi-temps et était parti pour se venger. Quand il y a but, le ballon est pour l'équipe qui fait l'engagement. Deux minutes auparavant, il aurait dû d’ailleurs être exclu sur le méchant tacle sans retenue sur la cheville de Birane N'doye.

Quand Aly Abeïd et Aboubaķar Kamara s'interposent entre l'arbitre et Bakambu, Romain se permet de les traiter de fous. Aboubakar Kamara était avec Bakambu à l’Olympiakos ; lui et Aly Abeïd voulaient éviter le pire à Cédric qui aurait pu complètement disjoncter et être très sévèrement puni. Alors pour ça, ils sont fous ? Même dans le bien, ils voient du mal ! Autre péripétie : l'arbitre-assistant qui attend le directeur de jeu ! Mais combien de fois avons-nous vu un arbitre déjuger ses assistants ou se déjuger lui-même ? Heureusement que le ridicule ne tue pas. Et surtout ne vous excusez pas de vos vociférations accusatrices, le mal profond est déjà fait.

Des Romains et consorts font que parfois on hésite à supporter les « Bleus », malgré les africains qui leur font tout gagner. Quant à Demel – ça doit venir de « mélanger » les gens, susciter des tensions… – son illustre compatriote Seydou Koné « Alpha Blondy » l'avait bien dit : « j'insiste, persiste et signe : l'ennemi de l’Afrique ce sont les Africains ». Mais, bref, je vais devoir m'arrêter, sinon je finirai par devenir moi aussi vulgaire, incorrect, belliqueux et rancunier et, comme on dit chez nous, « on ne répond pas au coup de pied de l'âne », évitant ainsi le risque d'en devenir un…

Traoré Moudji

Président UC LASA